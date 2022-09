Stand: 13.09.2022 09:49 Uhr Nachrichten aus Dithmarschen, Steinburg, Südliches Nordfriesland

Containerschiff bei Kollision bei Brunsbüttel beschädigt

Im großen Vorhafen der Schleuse von Brunsbüttel ist am Montag ein Containerschiff mit einer Kardinalstonne und einem Baggerponton kollidiert. Laut Polizei entstand am Containerschiff ein erheblicher Schaden an der Steuerbordseite. Am Baggerponton wurde das Führerhaus und zwei Pfähle erheblich beschädigt. Personen wurden nicht verletzt. Ladung oder Betriebsstoffe sind nicht ausgetreten. | NDR Schleswig-Holstein 13.09.2022 08:30 Uhr

Untersuchungen vor geplanter Batteriefabrik

Archäologen bereiten Ausgrabungen auf dem geplanten Batteriefabrik-Gelände bei Heide (Kreis Dithramschen) vor. Bei Voruntersuchungen auf der geplanten Fläche entdeckten die Forscher nach Angaben des Archäologischen Landesamtes Teile von Gefäßen sowie Scherben eines Ofens aus der Römischen Kaiserzeit. Sollte der Investor sich endgültig zum Bau der Fabrik entscheiden, würden die Hauptuntersuchungen im November beginnen. | NDR Schleswig-Holstein 13.09.2022 08:30 Uhr

Die Corona-Inzidenzen der Region

Die Corona-Inzidenz im Kreis Dithmarschen liegt bei 245,6, im Kreis Steinburg bei 215,5 und im Kreis Nordfriesland bei 183,2 (Stand: 12.9.). | NDR Schleswig-Holstein 13.09.2022 08:30 Uhr

