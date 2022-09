Stand: 12.09.2022 11:07 Uhr Nachrichten aus Dithmarschen, Steinburg, Südliches Nordfriesland

Friedrichstadt: Suche nach Verursacher von Ölunfall in der Treene

Nach wie vor ist unklar, woher der Ölfilm auf der Treene in Friedrichstadt stammt. Am vergangenen Sonnabend war die Feuerwehr alarmiert worden, nachdem ein größerer Ölteppich auf der Wasseroberfläche entdeckt worden war. Durch die eingesetzten Ölsperren konnte verhindert werden, dass sich der Film durch die Strömung weiter ausbreiten konnte. Die Einsatzkräfte gehen davon aus, dass es sich um Schiffsdiesel handelt. Zu den Hintergründen ermittelt jetzt die Polizei. | NDR Schleswig-Holstein 12.09.2022 08:30 Uhr

Fischotter-Anlage im Multimar Wattforum wird nächstes Jahr eröffnet

Die Arbeiten für den Rohbau der Fischotter-Anlage im Multimar Wattforum sind bereits abgeschlossen. Nun müsse noch das 2.000 Quadratmeter große und direkt an der Eider liegende Außengelände fertiggestellt werden, sagt Projektleiterin Maren Boekamp-Hamkens. Ziel sei es, einen möglichst authentischen Lebensraum zu gestalten. Außerdem ist laut Projektleitung noch eine interaktive Erlebnisausstellung in der Konzeptionsphase. Im Oktober sollen die Becken mit 300.000 Liter Wasser befüllt werden, die Fischotter sollen im Winter einziehen. Im kommenden Sommer soll die Fischotter-Anlage eröffnet werden. | NDR Schleswig-Holstein 12.09.2022 08:30 Uhr

Adler-Kreisel in Itzehoe wird saniert

Am Montag müssen Autofahrende in Itzehoe (Kreis Steinburg) am Adler-Kreisel mit Behinderungen rechnen. Die Bordsteine werden dort repariert beziehungsweise ausgetauscht. Nach Angaben der Stadtverwaltung ist eine Sperrung des Kreisels zwar nicht notwendig, allerdings kann es bei stärkerem Verkehrsaufkommen wegen des eingesetzten Baustellenfahrzeugs eng werden und zu Verkehrsbehinderungen kommen. Die Rad- und Fußwege sind nicht betroffen.Wenn alles planmäßig läuft, werden die Bauarbeiten im Laufe des Tages beendet. | NDR Schleswig-Holstein 12.09.2022 08:30 Uhr

