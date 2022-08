Stand: 24.08.2022 11:24 Uhr Nachrichten aus Dithmarschen, Steinburg, Südliches Nordfriesland

Auffahrt Schenefeld der A23 zeitweise gesperrt

Mittwoch und Donnerstag ist jeweils von 8 bis 17 Uhr die Auffahrt Schenefeld (Kreis Pinneberg) auf die A23 in Richtung Heide (Kreis Dithmarschen) gesperrt. Das teilt die Autobahn GmbH des Bundes mit. Grund dafür sind Arbeiten an den Seitenschutzplanken. Die Bauarbeiten seien notwendig, damit in Zukunft entlang dieser Stelle Windkraftanlagen transportiert werden können. Die Umleitungen sind ausgeschildert. | NDR Schleswig-Holstein 24.08.2022 08:30 Uhr

Geteilte Meinung über Getreideernte: Westküste größtenteils zufrieden

Der deutsche Bauernverband berichtet von einer unterdurchschnittlichen Getreideernte in diesem Jahr. Etwa 43 Millionen Tonnen Getreide seien zusammengekommen. Blickt man auf die vergangenen acht Jahre, liegt der Wert laut Verband deutlich unter dem Durchschnitt. Regional gibt es jedoch Unterschiede. Der Kreisbauernverband Steinburg spricht von einer besseren Erntebilanz: "Schleswig-Holstein und gerade die Westküste haben eine recht gute Ernte eingefahren. Wir hatten ein hervorragendes Erntewetter." Der einzige Wermutstropfen sei nach Angaben des Verbands, dass die Qualität im Rohprotein beim Weizen oft nicht für Brotgetreide ausreiche. Dieses Getreide werde "den Weg in den Trog finden". Für Futtergetreide erhalten die Landwirte weniger Geld als für Brotgetreide. | NDR Schleswig-Holstein 24.08.2022 08:30 Uhr

Raffinerie Heide bekommt Besuch aus Japan

Heute besuchen japanische Wirtschaftsvertreter unter anderem die Raffinerie in Heide (Kreis Dithmarschen), um sich mit den Projektleitern auszutauschen. Das Treffen ist von der Initiative HY-5 der nördlichen Bundesländer organisiert worden. Laut einer aktuellen Studie der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) ist Norddeutschland besonders für den Aufbau einer grünen Wasserstoffwirtschaft geeignet. Gründe dafür sind nach Angaben von HY-5 die vielen erneuerbaren Energien, Seehäfen mit Logistik- und Importterminals für grünen Wasserstoff, Forschungseinrichtungen und erfahrene maritime Unternehmen. | NDR Schleswig-Holstein 24.08.2022 08:30 Uhr

Haus im Kreis Dithmarschen brennt nieder

Ein leerstehendes Einfamilienhaus in Süderdorf (Kreis Dithmarschen) ist nach Angaben der Leitstelle in der Nacht zu Mittwoch komplett niedergebrannt. Rund 80 Einsatzkräfte waren zwischenzeitlich vor Ort. Die Brandursache ist noch unklar, die Kripo ermittelt. Verletzt wurde niemand. | NDR Schleswig-Holstein 24.08.2022 08:00

Regionales Corona-Update

Aktuell liegt die Corona-Inzidenz (Stand 23.08.) im Kreis Dithmarschen bei 375,5 - das ist der zweithöchste Wert im Land. Für den Kreis Nordfriesland wurde der Wert 330,6 gemeldet. Der Kreis Steinburg hat eine Inzidenz von 295,8. Die Sieben-Tage-Inzidenz in Schleswig-Holstein liegt aktuell unter 300. | NDR Schleswig-Holstein 16.08.2022 19:30 Uhr

Regionale Nachrichten aus dem Studio Heide

Das Studio Heide liefert jeden Werktag um 8.30 Uhr und 16.30 Uhr Nachrichten für die Region. Das Team ist zuständig für die Kreise Steinburg und Dithmarschen, die Landschaft Stapelholm, die Halbinsel Eiderstedt und die Insel Helgoland.

Archiv 2 Min Regionalnachrichten aus dem Studio Heide 8:30 Uhr Die Reporter berichten aus den Kreisen Steinburg und Dithmarschen, der Landschaft Stapelholm, von der Halbinsel Eiderstedt und der Hochseeinsel Helgoland - jeden Werktag um 08.30 und 16.30 Uhr. 2 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 24.08.2022 | 08:30 Uhr