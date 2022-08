Stand: 15.08.2022 11:41 Uhr Nachrichten aus Dithmarschen, Steinburg, Südliches Nordfriesland

Neues Schuljahr startet mit Lehrermangel

In Schleswig-Holstein beginnt heute wieder der Schulalltag. In den Kreisen Nordfriesland, Dithmarschen und Steinburg werden über 7.000 Erstklässler eingeschult. Hinzu kommen insgesamt rund 32.000 Schülerinnen und Schüler, die nach den Sommerferien wieder in die Klassen zurückkehren. Im ganzen Land fehlen aber weiter Lehrkräfte, vor allem in den sogenannten MINT-Fächern: Mathematik, Informatik, Naturwissenschaft und Technik. An den allgemeinbildenden Schulen sind landesweit noch 211 Stellen offen. | NDR Schleswig-Holstein 15.08.2022 08:30 Uhr

Viele Einsätze für die Feuerwehren im Kreis Dithmarschen am Wochenende

Zunächst waren die Einsatzkräfte in Dellstedt alarmiert worden. Dort hatten Heuballen und ein Schuppen Feuer gefangen und waren vollständig niedergebrannt. Weil sich das Feuer immer wieder entfachte, dauerte der Einsatz mehrere Stunden. 200 Feuerwehrleute waren im Einsatz. Auch in Süderholm waren Heuballen in Brand geraten. Dadurch brannten auch ein Schuppen und ein Wirtschaftsgebäude nieder. Hier bekämpften 120 Feuerwehrleute den Brand. In Albersdorf brannte heute Morgen ein leerstehendes Haus. Vier Feuerwehren löschten das Feuer nach einer Stunde. In allen Fällen sind Ursache und Schadenshöhe noch unklar. Menschen wurden nicht verletzt. | NDR Schleswig-Holstein 15.08.2022 08:30 Uhr

Glückliches Ende einer Suchaktion bei Kollmar

Am Sonntagabend haben bei Kollmar (Kreis Steinburg) rund 100 Einsatzkräfte sowie ein Hubschrauber nach einem zunächst vermissten Schwimmer gesucht. Währenddessen stellte sich heraus, dass der Schwimmer wieder wohlbehalten ans Ufer zurückgekehrt war. Laut Polizei hatten Passanten am Nachmittag einen Menschen in der Elbe gesehen und daraufhin den Notruf gewählt. | NDR Schleswig-Holstein 15.08.2022 08:30 Uhr

Das Studio Heide liefert jeden Werktag um 8.30 Uhr und 16.30 Uhr Nachrichten für die Region. Das Team ist zuständig für die Kreise Steinburg und Dithmarschen, die Landschaft Stapelholm, die Halbinsel Eiderstedt und die Insel Helgoland.

