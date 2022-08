Stand: 11.08.2022 09:18 Uhr Nachrichten aus Dithmarschen, Steinburg, Südliches Nordfriesland

Südermarkt in Heide gilt nicht mehr als "gefährlicher Ort"

Vor einigen Monaten hatte die Polizeidirektion Heide den Südermarkt sowie einige Nebenstraßen zum "gefährlichen Ort" erklärt, weil es immer wieder zu Straftaten von Jugendlichen und jungen Erwachsenen kam. Das Konzept der Beamten ist offenbar aufgegangen: Durch tägliche Kontrollen sei die Zahl der Straftaten deutlich zurückgegangen, sagte Heides Polizeichef Ulrich Kropp. Der Südermarkt gilt jetzt nicht mehr als "gefährlicher Ort". "Die Zahl der Straftaten am Heider Südermarkt ist deutlich zurückgegangen", so Kropp weiter. Die installierten Kameras sollen jedoch zunächst bleiben. | NDR Schleswig-Holstein 11.08.2022 08:30 Uhr

Eiderbrücke länger gesperrt als geplant

Die Eider lässt sich nur an wenigen Stellen überqueren. Jedoch ist eine der Brücken momentan wegen Bauarbeiten gesperrt. Eigentlich sollte die Eiderbrücke entlang der L172 zwischen Pahlen und Erfde am Sonntag wieder freigegeben werden. Nun verzögern sich die Bauarbeiten laut Landesbetrieb Straßen und Verkehr bis zum 26. August. | NDR Schleswig-Holstein 11.08.2022 08:30 Uhr

A23 Sperrung Ausfahrt Schenefeld

Autofahrer im Kreis Pinneberg müssen sich auf Umwege einstellen: Am Donnerstag zwischen 9 und 17 Uhr ist die Ausfahrt Schenefeld in Richtung Hamburg gesperrt. Dort werden die Schutzplanken der Ausfahrt wieder angebracht. Das teilte die Autobahn GmbH des Bundes mit. Die Schutzeinrichtungen waren für einen Schwertransport für Windkraftanlagen entfernt worden. Eine Umleitung ist ausgeschildert. Die U110 läuft über die Anschlussstelle Hanerau-Hademarschen (Kreis Rendsburg-Eckernförde). Die Ausfahrt Schenefeld auf der A23 von Hamburg in Richtung Heide (Kreis Dithmarschen) ist nicht von der Sperrung betroffen. | NDR Schleswig-Holstein 10.08.2022 16:30 Uhr

Regionales Corona-Update

Aktuell liegt die Corona-Inzidenz im Kreis Dithmarschen bei 465,8 (Stand 10.08.). Für den Kreis Nordfriesland wurde der Wert 424,3 gemeldet. Der Kreis Steinburg hat eine Inzidenz von 382,9. Die landesweite Inzidenz liegt bei 377,9. | NDR Schleswig-Holstein 11.08.2022 08:30 Uhr

