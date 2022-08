Stand: 04.08.2022 10:19 Uhr Nachrichten aus Dithmarschen, Steinburg, Südliches Nordfriesland

Notlandung auf Helgoland

Bei einer Notlandung auf der Insel Helgoland kam es gestern zu einem Totalschaden an einer einmotorigen Privatmaschine. Die Maschine sei bei der Landung wohl zu früh aufgekommen und habe mit der Nase den Boden berührt. Eine Person wurde leicht verletzt. Die Feuerwehr sammelte beschädigte Teile ein und beseitigte ausgelaufene Betriebsstoffe. Weitere Details sind noch nicht bekannt. | NDR Schleswig-Holstein 04.08.2022 08:30 Uhr

Kliniken geraten in Existenznot

Der Klinikverbund Schleswig-Holstein schlägt Alarm. Die sechs Kliniken im Land, darunter auch das Westküstenklinikum und die Klinik Itzehoe geraten momentan finanziell in Existenznot. Im April und Juli gab so viele Corona-Patienten wie nie zuvor, gleichzeitig zahlt die Bundesregierung den Corona-Versorgungsaufschlag nicht mehr. Wegen der hohen Infektionszahlen im April und Juni mussten nach Angaben der Kliniken viele Eingriffe verschoben werden, die keine Notfälle waren. Dadurch fehlt den Kliniken Geld. Die Kliniken sehen den Bund in der Pflicht. Das geplante Finanzstabilisierungsgesetz nannten die Kliniken eine Frechheit, denn es bewirke das Gegenteil von dem, was versprochen worden sei: Nämlich die Kliniken zu unterstützen. | NDR Schleswig-Holstein 04.08.2022 08:30 Uhr

Auszeichnung für Lebensretter in Husum

In einer kleinen Feierstunde hat Husums Bürgervorsteher Martin Kindl gestern zwei Lebensretter im Rathaus ausgezeichnet. Sie hatten durch eine erfolgreiche Reanimation Menschenleben gerettet. Eine Retterin war eine 21-jährige Bäckerei-Angestellte. Sie belebte einen Kunden wieder, nachdem dieser einen Kreislauf-Zusammenbruch erlitten hatte. Sie hatte als Schülerin an einem Erste-Hilfe-Kurs teilgenommen und konnte so auf ihre Kenntnisse zurückgreifen. Außerdem hatte ein 55-jähriger Mann einen älteren Herren wiederbelebt, nachdem dieser während einer Besprechung zusammengebrochen war. Beide Ausgezeichneten seien in Sachen Erste-Hilfe und Sofortmaßnahmen auf dem neuesten Stand und hätten den Betroffenen durch ihr schnelles Handeln das Leben gerettet, so der Bürgervorsteher. Das sei ein gutes Vorbild. Es zeige wie wichtig es sei, sich stets auf dem Laufenden zu halten, um in schlimmen Situationen schnell helfen zu können, so Kindl. | NDR Schleswig-Holstein 04.08.2022 08:30 Uhr

Sperrungen am Nord-Ostsee-Kanal

Auf Grund von Schäden an den Uferböschungen sind seit Mittwoch mehrere Wege entlang des Nord-Ostsee-Kanals gesperrt, auch für Radfahrer und Fußgänger. Dies betrifft unter anderem die Bereiche zwischen Hochdonn (Kreis Dithmarschen) und Hohenhörn (Kreis Steinburg) sowie zwischen Fischerhütte und Oldenbüttel (Kreis Rendsburg-Eckernförde), jeweils auf beiden Seiten des Kanals. Zwischen Oldenbüttel und Breiholz ist laut Wasserstraßen- und Schifffahrtsamt nur das Südufer betroffen. An fast 100 Stellen des Kanals seien an den Unterwasserböschungen Abbruchkanten festgestellt worden, von teilweise mehreren Hundert Metern Länge. Ursache seien möglicherweise immer größer werdende Schiffe mit entsprechend stärkeren Antrieben. Die Untersuchungen dazu sind noch nicht abgeschlossen. Um das Kanalufer zu schonen, will das Amt nun ein verschärftes Tempolimit für die Schifffahrt verhängen. | NDR Schleswig-Holstein 03.08.2022 08:30 Uhr

Regionales Corona-Update

Aktuell liegt die Corona-Inzidenz im Kreis Dithmarschen bei 454,6 (Stand 03.08.). Für den Kreis Nordfriesland wurde der Wert 411,2 gemeldet. Der Kreis Steinburg hat eine Inzidenz von 336,3. Die landesweite Inzidenz liegt bei 380,0. | NDR Schleswig-Holstein 08.08.2022 08:30 Uhr

Regionale Nachrichten aus dem Studio Heide

Das Studio Heide liefert jeden Werktag um 8.30 Uhr und 16.30 Uhr Nachrichten für die Region. Das Team ist zuständig für die Kreise Steinburg und Dithmarschen, die Landschaft Stapelholm, die Halbinsel Eiderstedt und die Insel Helgoland.

Archiv 2 Min Regionalnachrichten aus dem Studio Heide 8:30 Uhr Die Reporter berichten aus den Kreisen Steinburg und Dithmarschen, der Landschaft Stapelholm, von der Halbinsel Eiderstedt und der Hochseeinsel Helgoland - jeden Werktag um 08.30 und 16.30 Uhr. 2 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 04.08.2022 | 08:30 Uhr