Operationstechnische Assistenten erhalten Praxis am WKK Heide

Erstmals gibt es für die operationstechnischen Assistenten (OTA) bundesweit einheitliche Regeln. Statt an der Berufsschule lernen die Azubis jetzt direkt an vier Kliniken im Land, darunter auch das Westküstenklinikum in Heide. Dadurch sollen die Azubis mehr praktische Inhalte erlernen. Operationstechnische Assistenten bereiten zum Beispiel das Operationsbesteck vor, kümmern sich um die Patienten und während der Eingriffe assistieren sie den Ärzten und Ärztinnen. Bisher kannten sie das alles nur aus der Theorie. Neu hinzugekommen sind jetzt praktische Anteile. Das Westküstenklinikum Heide ist der Standort, der als erster bereits begonnen hat. Die Schulen in Kiel, Lübeck und Reinbek folgen Mitte August. | NDR Schleswig-Holstein 02.08.2022 08:30 Uhr

Diskussion um AKW Brokdorf

In der Diskussion um den Betrieb von Atomkraftwerken hält der Grünen-Landtagsabgeordnete Malte Krüger aus Herzhorn ein Wiederanfahren des Kraftwerks Brokdorf für nicht möglich. Die Wiederaufnahme des AKW Brokdorf sei rechtlich nicht möglich, finanziell aufgrund der Folgekosten unwirtschaftlich und belaste die folgenden Generationen, so Krüger. Zudem lassen nach seinen Worten jüngste Störungen, zuletzt mit der Verformung von Brennstäbe, zweifeln, dass ein Betrieb so einfach möglich sein wird. Das Kraftwerk war mit Beginn dieses Jahres stillgelegt worden. Der FDP-Landtagsabgeordnete Oliver Kumbartzky hatte zuletzt gefordert, ein Wiederanfahren von Brokdorf sowie die Laufzeit der zur Zeit noch drei aktiven Meiler zu überprüfen. | NDR Schleswig-Holstein 02.08.2022 08:30 Uhr

Einfamilienhaus in Simonsberg abgebrannt

In Simonsberg (Kreis Nordfriesland) ist gestern Mittag ein Einfamilienhaus ausgebrannt. Aufgrund der schwierigen Löscharbeiten wurden neben der Wehr in Simonsberg auch die Feuerwehren in Uelvesbüll, Witzwort, Norderfriedrichskoog und Husum alarmiert. Verletzt wurde nach Angaben der Polizei niemand. Brandursache und die Höhe des Sachschadens sind noch unklar. Heute sollen Brandermittler ihre Untersuchungen aufnehmen. | NDR Schleswig-Holstein 02.08.2022 08:30 Uhr

Anreise für Wacken Open Air startet

Bis zu 100.000 Menschen werden ab Donnerstag zum größten Heavy-Metal-Festival der Welt in Wacken (Kreis Steinburg) erwartet. Am Montag begann die offizielle Anreise. Die ersten Fans sind schon seit Sonntagabend in den umliegenden Dörfern, um sich einen Platz ganz vorne in der Schlange sichern. Hinter der Abfahrt Hanerau-Hademarschen (Kreis Rendsburg-Eckernförde) bildet sich immer wieder ein Stau. Aus Norden kommende Metalheads müssen mit etwa zwei Stunden Wartezeit bis zum Festival rechnen. | NDR Schleswig-Holstein 01.08.2022 08:30 Uhr

Regionales Corona-Update

Aktuell liegt die Corona-Inzidenz im Kreis Dithmarschen bei 494,9 (Stand 1.8.). Für den Kreis Nordfriesland wurde der Wert 410,6 gemeldet. Der Kreis Steinburg hat eine Inzidenz von 397,4. Die landesweite Inzidenz liegt bei 399,8. | NDR Schleswig-Holstein 08.08.2022 08:30 Uhr

