Stand: 01.08.2022 11:07 Uhr Nachrichten aus Dithmarschen, Steinburg, Südliches Nordfriesland

Anreise für Wacken Open Air startet

Bis zu 100.000 Menschen werden ab Donnerstag zum größten Heavy-Metal-Festival der Welt in Wacken (Kreis Steinburg) erwartet. Heute beginnt die offizielle Anreise. Die ersten Fans stehen schon seit gestern Abend in den umliegenden Dörfern, um sich einen Platz ganz vorne in der Schlange sichern. Hinter der Abfahrt Hanerau-Hademarschen (Kreis Rendsburg-Eckernförde) bildet sich immer wieder ein Stau. Aus Norden kommende Metalheads müssen mit etwa zwei Stunden Wartezeit bis zum Festival rechnen. | NDR Schleswig-Holstein 01.08.2022 08:30 Uhr

European Long Drive Games: Neue Golfturnierserie in St. Michaelisdonn

Am Wochenende fanden die European Long Drive Games in St. Michaelisdonn (Kreis Dithmarschen) statt. Bei dem Wettbewerb treten vier Spieler gegeneinander an, die innerhalb von zweieinhalb Minuten sechs Goldfbälle so weit wie möglich schlagen. Wer in bis zu 18 Schlägen den weitesten Schlag hat, kommt ins Finale. Der Veranstalter will damit nach eigenen Angaben eine neue Golfserie in Deutschland und Europa ins Leben rufen. Die Sieger haben sich für die Deutschen Meisterschaften an der Schlei qualifiziert. | NDR Schleswig-Holstein 01.08.2022 08:30 Uhr

Staus am Wochenede bei Elbefähre Glückstadt-Wischhafen

Wegen Bauarbeiten für den Lärmschutztunnel in Hamburg-Altona war die A7 am Wochenende erneut voll gesperrt - dieses Mal Richtung Norden. Betroffen waren unter anderem tausende Urlauber, die ihre Ferien an der Westküste und in Dänemark verbringen wollen. Auch auf der Ausweichroute über die Elbfähre Glückstadt-Wischhafen kam es zu bis zu sechs Kilometer langen Staus und bis zu sechs Stunden Wartezeit. Grund für das hohe Verkehrsaufkommen sind Schulferien in allen Bundesländern. | NDR Schleswig-Holstein 01.08.2022 08:30 Uhr

Regionale Nachrichten aus dem Studio Heide

Das Studio Heide liefert jeden Werktag um 8.30 Uhr und 16.30 Uhr Nachrichten für die Region. Das Team ist zuständig für die Kreise Steinburg und Dithmarschen, die Landschaft Stapelholm, die Halbinsel Eiderstedt und die Insel Helgoland.

Archiv 2 Min Regionalnachrichten aus dem Studio Heide 8:30 Uhr Die Reporter berichten aus den Kreisen Steinburg und Dithmarschen, der Landschaft Stapelholm, von der Halbinsel Eiderstedt und der Hochseeinsel Helgoland - jeden Werktag um 08.30 und 16.30 Uhr. 2 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 01.08.2022 | 08:30 Uhr