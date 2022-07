Stand: 18.07.2022 11:14 Uhr Nachrichten aus Dithmarschen, Steinburg, Südliches Nordfriesland

Helgoland: Fünf Menschen wollen Bürgermeister werden

Am 4. September wird auf Helgoland ein neuer Bürgermeister gewählt. Nun steht fest: zwei Frauen und drei Männer wollen Amtsinhaber Jörg Singer beerben. Der Gemeinde-Wahlausschuss hat in seiner Sitzung bereits am Freitagabend entschieden, welche Kandidatinnen und Kandidaten zur Wahl zugelassen sind. Die SPD schickt die Bildungsberaterin Sindith Küster ins Rennen, die in Berlin lebt. Alle anderen sind Einzelbewerber, sie mussten mindestens 65 Unterstützungs-Unterschriften sammeln, um zugelassen zu werden. Torsten Pollmann arbeitet im Helgoländer Rathaus, er leitet dort das Fachamt Ordnung und Verkehr. Mit dem Kapitän Martin Köhn hat sich ein weiterer Helgoländer beworben. Außerdem treten der Cuxhavener Hans-Wilhelm Eitzen, ebenfalls Kapitän, und die Kieler Verwaltungsfachwirtin Runa-Karen Rosenstiel zur Wahl an. Amtsinhaber Jörg Singer hatte im Januar seinen Verzicht auf eine erneute Kandidatur erklärt. Zwölf Jahre als Helgoländer Bürgermeister seien genug, so der 55-jährige. Er plane allerdings weiter auf Helgoland wohnen zu bleiben und sich von Januar 2023 an auf neue Projekte und Aufgaben konzentrieren zu wollen. | NDR Schleswig-Holstein 18.07.2022 08:30 Uhr

30.000 Besucher auf Kutter-Regatta in Büsum

Anlässlich der 117. Kutter-Regatta in Büsum (Kreis Dithmarschen) zog es am Wochenende etwa 30.000 Besucher in die Stadt an der Nordsee. Der erste Vorsitzende des Regatta-Vereins, Gerd Gehrts, zeigte sich zufrieden mit der Besucherzahl. Nach zwei Jahren Corona-Zwangspause, sei dies ein "durchschnittlicher Wert, so Gehrts gegenüber NDR Schleswig-Holstein. Sieger der traditionellen Wettfahrt am Sonntag war der Büsumer Ralf Krüppner mit seinem Kutter "Seefuchs". | NDR Schleswig-Holstein 18.07.2022 08:30

"Linden"-Bewohner aus aller Welt treffen sich in Linden in Dithmarschen

Auf der Welt gibt es mehrere Orte, die "Linden" heißen. Seit mehr als 60 Jahren treffen sich Jugendliche aus den verschiedenen Linden - dieses Mal in Linden in Dithmarschen. Das Thema in diesem Jahr: Der Klimawandel und die Folgen für die Jugend in Europa. Die 45 Jugendlichen aus sechs Ländern tauschen sich etwa über ihre Erfahrungen mit Hochwasser und dem Klimawandel aus und reden über eine umweltfreundlichere Zukunft. So haben sie am Wochenende zum Beispiel kleine, solarbetriebene Elektroautos zusammengebaut. Noch bis Donnerstag bleiben die Jugendlichen zusammen in Linden in Dithmarschen und arbeiten weiter gemeinsam an Zukunftsprojekten. | NDR Schleswig-Holstein 18.07.2022 08:30

Gartenschuppenbrand in Büsum hält Feuerwehr auf Trab

Am Wochenende musste die Freiwillige Feuerwehr in Büsum zu einem brennenden Gartenschuppen ausrücken. Der Schuppen war am Sonnabend aus noch ungeklärter Ursache in Brand geraten. Nach Angaben der Feuerwehr mussten die Kameradinnen und Kameraden wegen der starken Rauchentwicklung unter schwerem Atemschutz das Feuer löschen. Verletzt wurde niemand. | NDR Schleswig-Holstein 18.07.2022 08:30 Uhr

