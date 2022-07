Stand: 14.07.2022 10:23 Uhr Nachrichten aus Dithmarschen, Steinburg, Südliches Nordfriesland

Meiereien: Was tun sie wenn kein Gas mehr kommt?

Den Meiereien im Land könnte der Produktionsstopps drohen, wenn nach den Wartungsarbeiten an der Ostsee-Pipeline North-Stream 1 kein Gas mehr nach Deutschland kommt. Der Grund: Sie sind bisher nicht für systemrelevant Der Geschäftsführer der Meierei Nodseemilch in Witzwort (Kreis Nordfriesland), Christoph Bossmann, sagte, Gas werde in den Molkereien benutzt, um Milch zu pasteurisieren. Wenn das nicht möglich sei, könnten die Meiereien keine Milch mehr ausliefern - die Regale blieben leer. Deswegen werde die Bundesregierung aufgefordert, im Gasnotfallplan die Molkereien zu berücksichtigen, so Bossmann. | NDR Schleswig-Holstein 14.07.2022 08:30 Uhr

Batterieproduzent Customcells vergrößert sich am Standort Itzehoe

Der Batterieproduzent Customcells aus Itzehoe (Kreis Steinburg) erweitert sein Firmengelände. Nach Angaben des Firmengründers Leopold König entsteht an der Fraunhoferstraße im Norden der Stadt auf rund 10.000 Quadratmetern ein neues dreistöckiges Firmengebäude und eine neue Produktionshalle. Dort will das Unternehmen neue Batterien entwickeln. Das Grundstück gehörte der Stadt. Über den Kaufpreis haben die Stadt Itzehoe und das Unternehmen Stillschweigen vereinbart. Die Belegschaft wächst von aktuell 111 auf 160 Mitarbeitende. Customcells entwickelt in Itzehoe Batterieprototypen für Pkws, Kleinflugzeuge, Unterwasserfahrzeuge und Kameras. | NDR Schleswig-Holstein 14.07.2022 08:30 Uhr

Regionales Corona-Update

Nach Angaben der Landesmeldestelle (Stand 13.07.) liegt die Corona-Inzidenz im Kreis Dithmarschen bei 583,7. Für den Kreis Nordfriesland wurde der Wert 590,2 gemeldet. Der Kreis Steinburg hat eine Inzidenz von 508,2. Die landesweite Inzidenz liegt bei 672,8. | NDR Schleswig-Holstein 14.07.2022 08:30 Uhr

