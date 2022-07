Stand: 12.07.2022 10:21 Uhr Nachrichten aus Dithmarschen, Steinburg, Südliches Nordfriesland

ChemCoast Park Brunsbüttel bereitet sich auf Betrieb mit Öl vor

Falls Russland nach den Wartungsarbeiten an der Pipeline "Nordstream 1" kein Gas mehr nach Deutschland schickt, wären nach Angaben des ChemCoast Parks in Brunsbüttel auch die Industriunternehmen dort betroffen. Deshalb bereiten sich einige Firmen auf eine Umstellung von Gas auf Öl vor, zum Beispiel das energieintensive Unternehmen Yara, das unter anderem die Komponenten für AdBlue herstellt. Frank Schnabel, Sprecher des ChemCoast Park, sagte, es müssen schnell Genehmigungen erteilt werden: "Und die müssen genau so schnell kommen, wie das LNG-Beschleunigungsgesetz, das der Bundestag verabschiedet hat." Erst vor einigen Jahren hatten Industriebetriebe von Öl auf Gas umgerüstet und dadurch 40 Prozent Emissionen einsparen können. Die Umrüstung zurück auf Öl werde daher nur dann erfolgen, wenn das Gas wirklich knapp werde. Mittelfristig setzen mehrere Unternehmen des ChemCoast Parks auf grünen Wasserstoff aus Windenergie. | NDR Schleswig-Holstein 12.07.2022 08:30 Uhr

Auf einem Elektrosurfboard gegen Plastikmüll

Der Helgoländer Bürgermeister Jörg Singer (parteilos) will heute Nachmittag in einem Rennen auf einem Elektrosurfbord gegen einen Diesel-Katamaran antreten, der zwischen Hamburg, Cuxhafen und Helgoland (Kreis Pinneberg) als Passagierschiff eingesetzt wird. Damit wollen die Beteiligten auf den Plastikmüll in den Meeren aufmerksam machen. Gleichzeitig sammeln die Organisatoren Geld, um Plastikmüll aus den Häfen auf Helgoland zu sammeln. Dazu sollen unter anderem so genannte Plastikmülleimer für die Insel angeschafft werden. Sie fangen automatisch Plastikreste aus dem Meerwasser ein und kosten insgesamt rund 30.000 Euro. | NDR Schleswig-Holstein 12.07.2022 08:30 Uhr

Itzehoe: Ermittlungen nach Messerangriff dauern an

Die Polizei bittet Zeugen um Hinweise, die bei der Aufklärung der Gewalttat in Itzehoe (Kreis Steinburg) am Sonntag helfen könnten. Ein 21-jähriger Mann wurde bei einer Auseinandersetzung durch einen Messerangriff verletzt. Laut Polizei war das Opfer am frühen Morgen mit einer 17-Jährigen und zwei unbekannten Männern in Streit geraten. Danach stellte er fest, dass eine Schnittverletzung erlitten hatte. Er wurde zur Behandlung in ein Krankenhaus gebracht, Lebensgefahr bestand nicht. Die Täter sollen Zeugenaussagen zufolge etwa 25 Jahre alt sein, einer von ihnen soll eine rote Jacke getragen haben. | NDR Schleswig-Holstein 11.07.2022 16:30 Uhr

Regionales Corona-Update

Aktuell liegt die Corona-Inzidenz im Kreis Dithmarschen bei 618,1. Für den Kreis Nordfriesland wurde der Wert 660,1 gemeldet. Der Kreis Steinburg hat eine Inzidenz von 669,5. In Schleswig-Holstein liegt die Inzidenz bei 737,3. (Stand 11.07.) | NDR Schleswig-Holstein 12.07.2022 08:30 Uhr

