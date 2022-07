Stand: 11.07.2022 10:12 Uhr Nachrichten aus Dithmarschen, Steinburg, Südliches Nordfriesland

Motorradfahrer im Kreis Dithmarschen tödlich verunglückt

In Tensbüttel-Röst (Kreis Dithmarschen) ist am Sonntagabend ein 53-jähriger Motorradfahrer bei einem Unfall ums Leben gekommen. Er war offenbar von einem Autofahrer beim Abbiegen übersehen worden. Der Motorradfahrer wurde in den Graben geschleudert. Ein Notarzt konnte nur noch seinen Tod feststellen. Laut einem Sprecher der Leitstelle-West soll ein Sachverständiger nun den genauen Unfallhergang klären. | NDR Schleswig-Holstein 11.07.2022 08:30 Uhr

Eiderstedter erfolgreich beim Windsurf Cup in St. Peter Ording

Zwei Surfer von der Westküste haben am Wochenende beim Windsurf Cup in St. Peter-Ording (Kreis Nordfriesland) gute Platzierungen belegt. Florian Gawer aus Tating kam in der Disziplin "Wave" überraschend auf den vierten Platz, Ove Kalender aus Heide belegte Platz fünf. Der Wind Surf Cup wurde nach zwei Jahren Corona-Pandemie, in denen der Wettbewerb nur mit den Wettfahrten veranstaltet wurde, erstmals wieder mit einem großen Rahmenprogramm und abendlichen Partys durchgeführt. | NDR Schleswig-Holstein 11.07.2022 08:30 Uhr

Viele Besucher beim 16. "Heider Marktfrieden"

Nach drei Tagen ist gestern Abend auf dem größten deutschen Marktplatz in Heide (Kreis Dithmarschen) das Mittelalterfest "Heider Marktfrieden" zu Ende gegangen. Das Fest war kürzer als sonst, auf einer kleineren Fläche und ohne das sonst übliche das große Freilichtspiel - aber trotzdem habe man einen sehr schönen und stimmungsvollen Marktfrieden gefeiert, sagte Heides Bürgermeister Oliver Schmidt-Gutzat (SPD). | NDR Schleswig-Holstein 11.07.2022 08:30 Uhr

Das Studio Heide liefert jeden Werktag um 8.30 Uhr und 16.30 Uhr Nachrichten für die Region. Das Team ist zuständig für die Kreise Steinburg und Dithmarschen, die Landschaft Stapelholm, die Halbinsel Eiderstedt und die Insel Helgoland.

