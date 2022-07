Stand: 08.07.2022 09:34 Uhr Nachrichten aus Dithmarschen, Steinburg, Südliches Nordfriesland

Schäden am Nord-Ostsee-Kanal - Sorge um Schiffsverkehr

Am Nord-Ostsee-Kanal sind bei Kontrolluntersuchungen Dutzende Schäden an den Uferböschungen aufgefallen. Vor allem zwischen Rendsburg (Kreis Rendsburg-Eckernförde) und Brunsbüttel (Kreis Dithmarschen) drohen die Böschungen wegen Unterspülungen wegzubrechen, teilte das Wasserstraßen- und Schifffahrtsamt mit. Dies könnte wiederum weltweit für Lieferverzögerungen sorgen, denn die Schiffe müssen nach den Plänen des Amtes nun die Geschwindigkeit stärker drosseln. Die Reparatur könne bis zu zehn Jahre dauern, schätzen die Expertinnen und Experten. | NDR Schleswig-Holstein 08.07.2022 06:30 Uhr

Mittelalterfest Heider Marktfrieden startet

Auf dem Marktplatz von Heide (Kreis Dithmarschen) startet heute das Mittelalterfest Heider Marktfrieden. Bis Sonntag treten Mittelalterbands auf, es gibt einen Festumzug und ein Feuerwerk am Sonnabend sowie Getränke und Speisen. | NDR Schleswig-Holstein 08.07.2022 06:30 Uhr

Start Windsurf-Cup in St. Peter-Ording

In St. Peter-Ording (Kreis Nordfriesland) beginnt heute der Windsurf-Cup. Dort treten die besten Windsurfprofis aus Deutschland in den ranghöchsten Regatten gegeneinander an. Sie fahren in den beiden Disziplinen Wave und Slalom. In der Kategorie Wave treten jeweils zwei Surfer gegeneinander an und müssen in der Brandung Stunts aufführen. Beim Slalom geht es darum, einen abgesteckten Parcours möglichst schnell abzufahren. | NDR Schleswig-Holstein 08.07.2022 06:30 Uhr

Northvolt: Keine drohende Grundwasserknappheit

Das Unternehmen Northvolt plant den Bau einer Giga-Batteriefabrik bei Heide (Kreis Dithmarschen). Für die Batterieproduktion benötigt das schwedische Unternehmen nach eigenen Angaben pro Jahr zwei Milliarden Liter Kühlwasser. Der Großteil des Wasserbedarfs könnte durch Abwasser vom Abwasserzweckverband der Region Heide gedeckt werden, der Rest soll aus dem Grundwasserbestand entnommen werden. Eine Grundwasserknappheit drohe jedoch nicht, sagt ein Projektverantwortlicher des Unternehmens auf Nachfrage von NDR Schleswig-Holstein. Ob die Fabrik bei Heide gebaut wird, soll sich nach Unternehmensangaben im Spätsommer klären. | NDR Schleswig-Holstein 07.07.2022 16:30 Uhr

Helgoland: Keine Fahrten von Büsum

Wegen der unsicheren Windverhältnisse bleibt die MS "Funny Girl" am Donnerstag im Hafen von Büsum (Kreis Dithmarschen). Bereits am Dienstag wurde angekündigt, dass auch der Helgolandkatamaran "Nordlicht II" wetterbedingt die ganze Woche nicht nach Helgoland (Kreis Pinneberg) fahren wird. Die Reederei Adler & Eils hatte Fahrgästen der "Nordlicht II" zuvor angeboten, auf die "Funny Girl" umzubuchen. Diese Möglichkeit entfällt nun. Laut Reederei soll die "Funny Girl" ab Freitag wieder fahrplanmäßig auslaufen. | NDR Schleswig-Holstein 07.07.2022 16:30 Uhr

Corona-Update für die Region

Nach Angaben der Landesmeldestelle (Stand 7.7.) liegt die Corona-Inzidenz im Kreis Steinburg bei 838,4,0. Für den Kreis Nordfriesland wurde eine Inzidenz von 768,7 gemeldet. In Dithmarschen liegt die Inzidenz bei 686,7. Die landesweite Inzidenz liegt bei 922,1. | NDR Schleswig-Holstein 08.07.2022 08:30 Uhr

