Munitionssuche bei St. Margarethen beendet

Die gezielte Suchaktion nach Kriegsmunition bei St. Margarethen im Kreis Steinburg ist beendet. Laut vorläufiger Bilanz konnten mehr als 40 Artillerie-Granaten aus dem Zweiten Weltkrieg, mehrere hundert Schuss Gewehrmunition sowie Teile von Maschinengewehren und Maschinenpistolen gefunden werden. Drei Wochen war eine private Spezialfirma dafür im Einsatz. | NDR Schleswig-Holstein 06.07.2022 12:00 Uhr

Verkehrsminister Madsen will neue Trasse für Marschbahn

Schleswig-Holsteins neuer Verkehrsminister Claus Ruhe Madsen (parteilos) will die Marschbahnstrecke zwischen Elmshorn (Kreis Pinneberg) und Itzehoe (Kreis Steinburg) neu bauen lassen. Das berichtete der Schleswig-Holsteinische Zeitungsverlag. Demnach soll die Strecke parallel zur A 23 verlaufen und die Orte Horst und Itzehoe auf kurzem Weg miteinander verbinden. Die Fahrzeit zwischen Hamburg und Heide würde sich dadurch verkürzen. Hintergrund ist das geplante Werk des schwedischen Batterieherstellers Northvolt bei Heide. Die Schweden gehen davon aus, dass viele der voraussichtlich 3.000 Beschäftigten in Hamburg wohnen und pendeln werden. Außerdem will Madsen die Marschbahnstrecke komplett elektrifizieren. | NDR Schleswig-Holstein 06.07.2022 08:30 Uhr

Gemeinsames Verwaltungsgebäude für Stadt Heide und Kreis Dithmarschen?

Im Kreishaus des Kreises Dithmarschen fehlt es an Platz. Rund 200 weitere Schreibtische werden benötigt, zudem ist das Gebäude sanierungsbedürftig. Auch die Verwaltung der Stadt Heide stößt räumlich an ihre Grenzen. Im Gespräch ist nun ein gemeinsames, neues Verwaltungsgebäude des Kreises und der Stadt. Das war gestern Thema bei einem gemeinsamen Hauptausschuss. Laut Kreissprecherin Melanie Kaaksteen haben die Politiker festgelegt, eine Lenkungsgruppe zu bilden. Dort sollen je sieben Mitglieder des Kreises und sieben Mitglieder der Stadt Heide klären, ob man sich zusammen auf den Weg zu einem gemeinsamen Dienstleistungszentrum mache, so Kaacksteen weiter. | NDR Schleswig-Holstein 06.07.2022 08:30 Uhr

Freispruch nach tödlichem Jetski-Unfall bei Kollmar

Im Prozess um einen tödlichen Jetski-Unfall auf der Elbe bei Kollmar (Kreis Steinburg) hat das Amtsgericht Itzehoe einen 46 Jahre alten Angeklagten vom Vorwurf der fahrlässigen Tötung freigesprochen. Der Unfallhergang sei nicht eindeutig zu klären, stellte das Gericht am Dienstag im Anschluss an ein Gutachten zum Unfallhergang fest. Die Staatsanwaltschaft war zunächst davon ausgegangen, dass der 46 Jahre alte Angeklagte in der Nacht zum 2. August 2020 betrunken und unter Drogen mit einer Begleiterin auf einem Jetski gegen den Leitdamm Pagensand geprallt sei. Die 33-Jährige starb im Krankenhaus. | NDR Schleswig-Holstein 06.07.2022 08:30 Uhr

Neues Potential für Marktplatz in Heide

Auf dem Heider Marktplatz finden der Wochenmarkt und größere Events statt, aber darüber hinaus gibt es nur wenig attraktive Angebote für Bürger und Besucher. Deshalb hat die Stadt Ende 2021 ein Planungsbüro aus Berlin beauftragt. Dies soll erarbeiten, wie das Potential des Platzes besser genutzt werden kann. Das könne mehr Begrünung sein, mehr Barrierefreiheit oder bessere Sitzgelegenheiten, so eine Sprecherin. Die Planungen seien ganz am Anfang, man sammle erste Ideen. Heute startet dazu eine Planungswerkstatt im Bürgerhaus Heide. Bürgerinnen und Bürger können sich dort mit Vorschlägen einbringen. Eine weitere Möglichkeit gibt es morgen im Bereich des Böttcher-Rondells. Dort steht von 10 bis 14 Uhr ein Mitmach-Marktstand. | NDR Schleswig-Holstein 06.07.2022 08:30 Uhr

