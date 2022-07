Stand: 05.07.2022 09:54 Uhr Nachrichten aus Dithmarschen, Steinburg, Südliches Nordfriesland

Stadtwerke Heide: Gaspreise sind stabil

Trotz der steigenden Gaspreise können die Stadtwerke Heide (Kreis Dithmarschen) nach eigenen Angaben ihren Gaspreis in diesem Jahr stabil halten, sollte die Lieferkette weiterhin funktionieren. Wenn sich das ändert, müssten die Kunden die Mehrkosten tragen, sagt der Vorstandsvorsitzende Andreas Hein auf Anfrage von NDR Schleswig-Holstein: "Sollten wir es erleben, dass Lieferketten wegbrechen, dass wir gezwungen werden Ersatzmengen am Markt zu exorbitanten Preisen zu kaufen, um die Lieferungen weiter aufrecht zu erhalten, so wird es das Unternehmen in eine Notsituation führen. Und das wollen wir mit allen Mitteln verhindern." Für das Jahr 2023 rechnen die Stadtwerke Heide mit starken Preissteigerungen. Es sei derzeit mindestens von einer Verdoppelung der Kosten für die Erdgasversorgung auszugehen. | NDR Schleswig-Holstein 05.07.2022 08:30 Uhr

Northvolt erhält finanzielle Unterstützung

Das schwedische Unternehmen Northvolt, das eine E-Batteriefabrik bei Heide plant, erhält von mehreren Unternehmen wie Goldman Sachs und Volkswagen finanzielle Unterstützung in Höhe von 1,1 Milliarden Dollar. Damit soll die grüne Produktion von Batteriezellen in Europa ausgeweitet und finanziert werden. Northvolt hat seit 2017 fast 8 Milliarden Dollar an Eigen- und Fremdkapital für ihre Pläne gesichert. Das Unternehmen will sich spätestens bis Ende des Jahres festlegen, ob sie die Batteriefabrik mit bis zu 3.000 Arbeitsplätzen bei Heide wirklich baut. Bisher gibt es dazu nur eine Absichtserklärung. | NDR Schleswig-Holstein 05.07.2022 08:30 Uhr

Bürgerinitiative in Brunsbüttel ist vom Tisch

Die Bürgerinitiative "Klasse! Aktion für Brunsbüttel" gibt auf. Sie hatte sich im vergangenen September gegründet, um den von der Stadt geplanten Schulneubau an der Süderstraße zu verhindern. Denn wegen des Neubaus müssen die Grundschüler der Grundschule West nach den Sommerferien in die ehemalige Bojeschule umziehen. Die Bojeschule wurde von der Initiative als nicht mehr kind- und zeitgerecht angesehen. Sie befürchtet, dass die geplanten fünf Jahre Bauzeit und Kosten von derzeit 20 Millionen Euro nicht ausreichten. Die Bürgerinitiative hatte Unterschriften für ein Bürgerbegehren gesammelt. Das ist jetzt vom Tisch. | NDR Schleswig-Holstein 05.07.2022 08:30 Uhr

Regionale Nachrichten aus dem Studio Heide

Das Studio Heide liefert jeden Werktag um 8.30 Uhr und 16.30 Uhr Nachrichten für die Region.

05.07.2022 | 08:30 Uhr