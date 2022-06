Stand: 30.06.2022 09:26 Uhr Nachrichten aus Dithmarschen, Steinburg, Südliches Nordfriesland

Heider Südermarkt: Sozialarbeiter sprechen mit Jugendlichen

Sozialarbeiter des Büros KAST (Kieler Anti Gewalt- und Sozialtraining) aus Neumünster nehmen sich der Problematik um die auffälligen Jugendgruppen am Heider Südermarkt an. Sie erstellen derzeit im Auftrag des Kreisjugendamtes eine Studie zur Lage mit entsprechenden Lösungsvorschlägen. Im ersten Schritt geht es laut KAST darum, Vertrauen zu den Jugendlichen aufzubauen. 90 Prozent der jungen Leute hätten bisher einem Gespräch zugestimmt. Die Interviews werden dann ausgewertet und am 18. Juli in der nächsten Sitzung des Runden Tisches "Südermarkt" vorgestellt. | NDR Schleswig-Holstein 30.06.2022 08:30 Uhr

Neue Tourismus-Strategie für den Kreis Steinburg

Mit einem neuen, kreisübergreifenden Konzept für die Urlaubsregion Holstein - Elbe & Auenland wollen Tourismusexperten mehr Tagesgäste und Urlauber in die Kreise Steinburg und Pinneberg locken. Holstein Tourismus will in einer neuen Marketing-Kampagne vor allem auf die Themen Wasser, Naturerlebnisse und Kulinarik setzen. Besonders ansprechen wolle man die Gruppe der aktiven Natururlauber aus der Altersgruppe 50 plus sowie Gäste, die in der ländlichen Region entschleunigen wollen. | NDR Schleswig-Holstein 30.06.2022 08:30 Uhr

Basketball in Itzehoe: Pat Elzie geht nach Koblenz

Der ehemalige Trainer der Itzehoe-Eagles, Pat Elzie, verlässt Itzehoe und wechselt nach Koblenz. Die Basketballer aus Itzehoe waren nach nur einem Jahr aus der 2. Bundesliga Pro A abgestiegen. Der Amerikaner Elzie, der mit den Eagles in der Vorsaison überraschend aufgestiegen war, hatte nach dem Abstieg bereits seinen Rücktritt erklärt, wollte aber eigentlich weiter für die Itzehoe Eagles arbeiten. Nun habe ihn die Anfrage erreicht und er habe diese neue sportliche Herausforderung angenommen, sagte der 61-Jährige. Neuer Trainer bei den Itzehoe Eagles ist Timo Völkerink, der langjährige Assistent von Pat Elzie. | NDR Schleswig-Holstein 30.06.2022 08:30 Uhr

Regionales Corona-Update

Nach Angaben der Landesmeldestelle (Stand 29.6.) liegt die Corona-Inzidenz im Kreis Steinburg bei 817,1. Für den Kreis Nordfriesland wurde eine Inzidenz von 925,6 gemeldet, in Dithmarschen liegt die Inzidenz mit 886,0 am niedrigsten. Die landesweite Inzidenz beträgt 1.032,8. | NDR Schleswig-Holstein 29.06.2022 08:30 Uhr

Regionale Nachrichten aus dem Studio Heide

Das Studio Heide liefert jeden Werktag um 8.30 Uhr und 16.30 Uhr Nachrichten für die Region. Das Team ist zuständig für die Kreise Steinburg und Dithmarschen, die Landschaft Stapelholm, die Halbinsel Eiderstedt und die Insel Helgoland.

Archiv 2 Min Regionalnachrichten aus dem Studio Heide 8:30 Uhr Die Reporter berichten aus den Kreisen Steinburg und Dithmarschen, der Landschaft Stapelholm, von der Halbinsel Eiderstedt und der Hochseeinsel Helgoland - jeden Werktag um 08.30 und 16.30 Uhr. 2 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 30.06.2022 | 08:30 Uhr