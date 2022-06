Stand: 22.06.2022 07:43 Uhr Nachrichten aus Dithmarschen / Steinburg / Südliches Nordfriesland

Unternehmen in der Region haben sich von Corona erholt

Die Halbjahres-Konjunktur-Umfrage des Unternehmerverbandes Unterelbe-Westküste hat ergeben, dass sich die meisten Unternehmen in Nordfriesland, Dithmarschen und Steinburg von der Corona-Pandemie erholt haben. Allerdings steigen die Inzidenzen an der Westküste wieder an. Auch in den Betrieben sei Corona schon jetzt wieder ein großes Thema, so Geschäftsführer Ken Blöcker, weil sich derzeit wieder mehr Mitarbeitende wegen Corona krank melden. Die Lage sei bereits jetzt angespannt. | NDR Schleswig-Holstein 22.06.2022 08:30 Uhr

Feuerwehreinsatz in Wilster

In Wilster im Kreis Steinburg ist in der Nacht ein Wohn- und Geschäftshaus ausgebrannt. Nach Angaben der Polizei hatten Zeugen offene Flammen im unteren Teil des Hauses bemerkt und die Einsatzkräfte alarmiert. Menschen wurden nicht verletzt. Ursache und Höhe des Schadens sind nicht bekannt. Das Gebäude war laut Polizei gerade erst saniert worden. | NDR Schleswig-Holstein 22.06.2022 08:30 Uhr

Bau-Ausschuss hat keine Einwände gegen Batteriefabrik in Heide

Der Bau-Ausschuss in Brunsbüttel hat am Dienstagabend zum Thema Northvolt abgestimmt und sieht keine Bedenken gegen den Bau der geplanten Batteriefabrik im Raum Heide. Die Stadt war im Rahmen der so genannten Beteiligung von Trägern öffentlicher Belange um Zustimmung gebeten worden, weil sich ein so großes Vorhaben bis nach Brunsbüttel auswirken könne. Northvolt plant in Heide eine Fabrik für Batterienzellen die 3.000 Arbeitsplätze schaffen soll. | NDR Schleswig-Holstein 22.06.2022 08:30 Uhr

Brunnenbelastung im Garten - Infomobil in Itzehoe

Brunnenbesitzer können sich aktuell am Berliner Platz in Itzehoe an ein Infomobil wenden. Zwischen 9 und 11 Uhr nehmen Experten dort Gewässerproben entgegen. Wichtig sei vor allem die geplante Nutzung des Brunnenwassers, so der Diplom-Physiker Harald Gülzow. Gerade wenn Kinder im Brunnenwasser planschen sollte das Wasser auch hygienisch einwandfrei sein. | NDR Schleswig-Holstein 22.06.2022 08:30 Uhr

Corona-Update

Aktuell liegt die Corona-Inzidenz im Kreis Dithmarschen bei 991,4. Für den Kreis Nordfriesland wurde der Wert 741,3 gemeldet. Der Kreis Steinburg hat eine Inzidenz von 700,8. In Schleswig-Holstein liegt die Inzidenz bei 778,6. (Stand 21.06.) | NDR Schleswig-Holstein 22.06.2022 08:30 Uhr

