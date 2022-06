Stand: 01.06.2022 10:17 Uhr Nachrichten aus Dithmarschen, Steinburg, Südliches Nordfriesland

Dithmarschen investiert in Fahrradtourismus

Der Kreis Dithmarschen will sein Radwegenetz verbessern und die bestehenden Radwege in einzelnen Regionen miteinander verknüpfen, teilte der Geschäftsführer von Dithmarschen Tourismus, Helge Haalck, mit. Grund für die Investition ist die steigende Zahl an Fahrradurlaubern im Kreis. Laut einer Gästebefragung von Dithmarschen Tourismus ist Radfahren an der Nordsee und im gesamten Kreis Dithmarschen für rund ein Drittel der Urlauber einer der Hauptgründe für einen Aufenthalt in der Region. Das sind zehn Prozent mehr als noch vor zwei Jahren. Die neuen Radrouten sollen laut Haalck im Herbst fertig sein und dann in das neue Radkonzept des Kreises integriert werden. | NDR Schleswig-Holstein 01.06.2022 08:30 Uhr

WhatsApp-Betrug im Kreis Steinburg

Die Polizei im Kreis Steinburg ermittelt nach einem versuchten Betrug per WhatsApp. Eine 62-jährige Frau aus Rosdorf hatte am Montag eine Nachricht von einer ihr unbekannten Absenderin erhalten. Diese hatte sich laut Polizei als Tochter der 62-Jährigen ausgegeben und behauptet, ihr Bankkonto sei blockiert und sie müsse dringende Rechnungen überweisen. Die Frau aus Rosdorf wurde skeptisch und fragte bei ihrer Hausbank nach. Nach dem Hinweis einer Bankangestellten rief die 62-Jährige ihre echte Tochter an - und bekam Gewissheit. Es handelte sich um Betrugsversuch. Die Polizei rät, bei WhatsApp-Nachrichten von unbekannten Absendern keine Überweisungen vorzunehmen und umgehend Polizei und Angehörige zu benachrichtigen. | NDR Schleswig-Holstein 01.06.2022 08:30 Uhr

Personalmangel in der Veranstaltungsbranche

Nach zwei Jahren Corona-Pandemie hat die Veranstaltungsbranche noch immer mit Problemen zu kämpfen. Es finden zwar wieder Open Air-Konzerte und Events statt, zum Teil müssen Unternehmen jedoch Aufträge ablehnen, weil ihnen Mitarbeiter fehlen. Das berichtet auch Gunnar Groksch aus Wacken, der mit seiner Agentur bei kleineren Sport-Events in der Region und auch beim Wacken Open Air im August dabei ist. Zahlreiche Bühnenbauer und Techniker hätten sich während der Corona-Pandemie Jobs in anderen Branchen besorgt, und neue Mitarbeiter seien schwer zu bekommen. | NDR Schleswig-Holstein 01.06.2022 08:30 Uhr

Landesweit höchste Corona-Inzidenz in Steinburg

Entgegen dem landesweiten Trend sind die Corona-Inzidenzen in den Kreisen Steinburg und Dithmarschen angestiegen. Die Landesmeldestelle hat mit Stand 31.5. für Dithmarschen einen Wert von 309,9 gemeldet. Am vergangenen Freitag lag er noch bei 262,7. Der Kreis Steinburg hat die landesweit höchste Inzidenz von 502,7 (27.5.: 379,5). Im Kreis Nordfriesland liegt die Inzidenz bei 361,4.

