Nach Grenzöffnung: Stau auf dem Weg nach Dänemark

Staus vor der Grenze nach Dänemark: Seit das Nachbarland um Mitternacht seine Grenze wieder für deutsche Urlauber sowie sämtliche Schleswig-Holsteiner aufgemacht hat, bilden sich Schlangen vor den Kontrollposten an der A7. Viele Urlauber sind nach Informationen von NDR Schleswig-Holstein bereits in der Nacht gefahren. Die ersten Staus vor den Grenzübergängen gab es daher gegen Mitternacht.

Erster Kunde kam um 2.15 Uhr

Entsprechend früh kamen die ersten deutschen Urlauber auch bei den Ferienhausvermietern an: Und um kurz nach 2 Uhr in der Nacht ging es bei Karsten Fyhn aus Årgab bei Hvide Sande los. Fyhn ist Ferienhausvermieter bei DanWest. "Der erste Kunde hat heute Morgen den Schlüssel um 2.15 Uhr abgeholt", berichtet er NDR Schleswig-Holstein. Dann ging es Schlag auf Schlag: Über 80 Haustürschlüssel gab Fyhn in den darauf folgenden zwei Stunden heraus. "Wir hatten nicht erwartet, dass so viele so früh über die Grenze kommen", so Fyhn. Trotz Schlafmangel - er und seine Kollegen freuen sich über die Urlauber. "Es waren drei lange Monate. Plötzlich war der ganze Umsatz weg", berichtet er. Nun, mit der Grenzöffnung, sei die Hauptsaison fast ausgebucht.

Fünf Grenzübergänge wieder offen

Insgesamt sind nun fünf von 13 Grenzübergängen sind wieder offen: Ellund/Frøslev (A7), Kupfermühle/Kruså (B200), Süderlügum/Sæd (B5), Pepersmark bei Ladelund sowie Pattburg bei Flensburg. Deutschland will die Kontrollen an der Grenze in der Nacht zu Dienstag beenden.

Nach Angaben des dänischen Ferienhausverbandes sind in der laufenden Woche 14.000 Häuser mit bis zu 70.000 Deutschen belegt. Nach Angaben der Tourismus-Organisation "Visit Denmark" sind auch bereits freiwillige Corona-Tests an den Grenzen möglich. In den Urlaubsregionen sollen zudem mobile Testcenter bereitstehen. In den Ferienhaus-Gebieten ist in den kommenden Wochen mit viel Betrieb zu rechen. Denn auch die Dänen machen verstärkt Urlaub im eigenen Land, weil sie bei Reisen etwa in Mittelmeerregionen zwei Wochen Quarantäne bei Rückkehr riskieren.

Gelockerte Einreiseregeln

Wer an der Grenze nachweisen kann, dass er in Schleswig-Holstein lebt, muss jetzt seine Einreise nach Dänemark nicht weiter begründen und kann einfach passieren. Urlauber aus anderen deutschen Bundesländern dürfen nach Dänemark kommen - wenn sie die Buchung von mindestens sechs Übernachtungen in einem Ferienhaus, Hotel oder auf einem Campingplatz nachweisen können.

Website und Hotline der Dänischen Behörden

Die dänische Botschaft (Deutsch) und die dänische Polizei (Englisch) informieren auf ihren Websites über die jeweils aktuellen Einreisebedingungen. Für weitere Fragen hat die dänische Polizei eine Hotline eingerichtet: 0045 7020 6044 (Mo-Fr: 8-16 Uhr, Sa-So, Feiertage: 9-14 Uhr)

