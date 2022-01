Trotz hoher Corona-Zahlen - Dänemark lockert Maßnahmen Stand: 12.01.2022 17:43 Uhr Die Inzidenzen in Dänemark liegen bei über 2.000. Trotzdem will Regierungschefin Mette Frederiksen das kulturelle Leben im Land wieder anlaufen lassen.

Sie habe die Unterstützung des Parlaments, das Kulturleben könne wieder starten - das kündigte die dänische Regierungschefin Mette Frederiksen am Mittwoch an. Zuvor hatte das auch die dänische Epidemiekommission empfohlen. Seit Weihnachten waren Museen, Kinos, Zoos geschlossen - nach den Plänen der Regierung öffnen sie von Sonntag an wieder. Auch Konzerte soll es wieder geben, mit 350 oder 500 Personen drinnen, wahrscheinlich nur mit Sitzplätzen. Details sollen noch bekannt gegeben werden.

Hohe Impfquote, milde Verläufe

Der Hintergrund ist, dass Dänemark mit der Omikron-Welle im Vergleich zu Deutschland zwei bis vier Wochen voraus ist. Experten haben dort weitgehend milde Verläufe beobachtet, was aber ihren Worten auch mit der hohen Impf- und Boosterquote zusammenhängt. Die Inzidenzen stehen auf Rekordniveau zwischen 1.500 im Grenzland und rund 3.000 in der Stadt Kopenhagen, Tendenz sogar noch leicht steigend. Mehr als eine Millionen Dänen, also gut jeder sechste, war bereits einmal infiziert.

Die Kliniken sind mit Covid-Fällen inzwischen etwa so stark wie im Winter vor einem Jahr belastet. Doch es gibt täglich deutlich weniger Todesfälle pro Tag, damals waren es etwa 30 pro Tag, jetzt etwa 10. Vor diesem Hintergrund tendiert die dänische Politik stark dazu, zur Normalität zurückzukehren und mit dem Infektionsgeschehen zu leben.

