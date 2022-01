Schleswig-Holstein verkürzt Corona-Quarantänezeiten Stand: 06.01.2022 17:27 Uhr Damit die Gesundheitsämter in Schleswig-Holstein handlungsfähig bleiben, vereinfacht die Landesregierung die Regelung der Quarantänezeiten.

Wenn Menschen engen Kontakt zu einem Infizierten hatten, dann müssen sich zehn Tage in Quarantäne begeben, unabhängig von der Virusvariante. Das teile das Gesundheitsamt Schleswig-Holstein am Donnerstag mit. Bisher waren es bei Kontakten zu Infizierten mit Varianten wie Omikron 14 Tage. Die Quarantäne endet automatisch nach zehn Tagen. Geimpfte unterliegen demnach nur dann einer Quarantäneanordnung, wenn ein sogenannter Virus-Varianten Nachweis, vor allem Omikron, vorliegt.

AUDIO: Neue Quarantäneregeln in Schleswig-Holstein (1 Min) Neue Quarantäneregeln in Schleswig-Holstein (1 Min)

Ausnahmen, um Versorgung nicht zu gefährden

Weitere Ausnahmen gelten für Geimpfte oder Genesene, die im medizinischen und pflegerischen Bereich arbeiten, in der Kinderbetreuung oder Bildungseinrichtungen, bei Polizei oder Feuerwehr, im Rettungsdienst, in der Telekommunikation sowie in der Energie- und Wasserversorgung. Bei diesen kann die Quarantäne bereits nach fünf Tagen beendet werden, wenn ein negativer PCR-Test vorliegt. Um die Versorgung nicht zu gefährden, können für die oben genannten Berufsgruppen auch andere Maßnahmen als eine Quarantäne beschlossen werden.

Die neuen Regelungen werden zunächst bis zum Zeitpunkt einer bundesweiten Neuregelung gelten.

Kürzere Inkubationszeit?

Als Grund für die geänderten Quarantäneregelungen gibt das Gesundheitsministerium an, dass bei der Omikron-Variante von einer kürzeren Inkubationszeit auszugehen sei, "dadurch ist eine Weiterverbreitung in einer kürzeren Zeitspanne möglich. Dies führt einerseits zu einem schnellen Anstieg von Infektionen, rechtfertigt aber andererseits eine Verkürzung der Absonderungszeiten", heißt es in einer aktuellen Mitteilung des Ministeriums.

Das Gesundheitsministerium weist in seiner Mitteilung darauf hin, dass mit der Omikron-Variante infizierte Menschen, sich in häusliche Quarantäne begeben müssen, auch wenn das Gesundheitsamt sie nicht dazu auffordert. Das Gleiche gilt auch für deren Kontaktpersonen - wenn diese ungeimpft oder nicht genesen sind.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 06.01.2022 | 16:30 Uhr