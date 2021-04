SH öffnet Außengastronomie - bei Inzidenz unter 100

Stand: 07.04.2021 17:22 Uhr

Nach fast einem halben Jahr dürfen Cafés, Restaurants und Kneipen zumindest in einigen Teilen Schleswig-Holsteins wieder ihre Türen öffnen. Das hat Daniel Günther (CDU) am Mittwochnachmittag in Kiel angekündigt.