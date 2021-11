Mehr Corona-Fälle: Dänemark plant Rückkehr zur Maskenpflicht Stand: 25.11.2021 08:41 Uhr Dänemark wird von Montag an voraussichtlich wieder die Maskenpflicht einführen. Das hat Gesundheitsminister Magnus Heunicke am Mittwoch angekündigt. Auch weitere Corona-Regeln könnten demnach verschärft werden.

Zweieinhalb Monate konnten die Dänen ihren Mundschutz zu Hause lassen. Von Montag an wird die Maske jetzt wohl wieder Pflicht: im Einzelhandel, in Verkehrsmitteln und im Gesundheitswesen. Die Corona-Inzidenz hat landesweit knapp 500 erreicht. In Süddänemark liegt sie bei 400. Im Vergleich zu Deutschland bleiben die nachgeschärften Regeln aber moderat: 3G wird jetzt bei Innenveranstaltungen schon ab 100 statt 200 Teilnehmern Pflicht. Schnelltests gelten nur noch zwei statt drei Tage.

Am Donnerstag entscheidet der dänische Corona-Ausschuss final über die Verschärfungen. Eine Zustimmung gilt als wahrscheinlich.

"Julefrokost" dürfen stattfinden

Eine große Tradition sind in Dänemark die Weihnachtsessen - in den Betrieben Julefrokost genannt - in den Betrieben. Die sollen auch weiterhin stattfinden dürfen. Die dänische Gesundheitsbehörde plant selbst eines Mitte Dezember. Aber die Regierung mahnt: Seid vorsichtig und trinkt nicht zu viel.

