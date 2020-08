Stand: 05.08.2020 07:29 Uhr - NDR 1 Welle Nord

Maskenpflicht auf Helgoland

Auf der Nordseeinsel Helgoland (Kreis Pinneberg) ist seit Mittwoch das Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes Pflicht - in einem bestimmten Zeitraum an bestimmten Orten. Nach Angaben des Kreises Pinneberg gilt die Pflicht täglich zwischen 11 bis 16.30 Uhr in einem dann besonders stark frequentierten Bereich auf der Insel: Zwischen den Anlegeplätzen der Schiffe im Südhafen, vorbei an den Hummerbuden bis zum Nordseeplatz an den Landungsbrücken sowie in der Einkaufsstraße Lung Wai. Betroffen sind auch die Gaststätten in dem Gebiet.

Maskenpflicht ursprünglich für Montag angekündigt

Als Begründung verwies der Kreis auf die "dynamische Entwicklung" der Sars-CoV-2-Infektionen. Bürgermeister Jörg Singer (parteilos) hatte die Maskenpflicht am Wochenende angekündigt und damit gerechnet, dass die Allgemeinverfügung schon am Montag in Kraft tritt. Er sprach von einer Vorsichtsmaßnahme, um die Wirtschaft der Insel zu schützen. Die Maskenpflicht gilt zunächst bis einschließlich 17. August.

Singer will Wirtschaft schützen

"Wenn wir jetzt in einen zweiten Lockdown reinkommen würden, hieße das, es fährt statt sieben Schiffen nur eines. Das wäre für viele hier das komplette Aus. Das wollen wir alle nicht", sagte Singer NDR Schleswig-Holstein. Die Wirtschaft der Insel müsse wieder stärker werden können, um eine mögliche Corona-Welle im Herbst zu überstehen.

Auch in Büsum (Kreis Dithmarschen) müssen seit Freitag in der Fußgängerzone Masken getragen werden. Das Hygienekonzept gilt für die Alleestraße und die Hohenzollernstraße. Und der Heider Wochenmarkt (Kreis Dithmarschen) durfte am Wochenende ebenfalls nur mit Mund-Nasen-Schutz besucht werden.

