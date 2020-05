Stand: 03.05.2020 11:12 Uhr - NDR 1 Welle Nord

Kieler Regierung streicht Größengrenze im Einzelhandel

In Schleswig-Holstein dürfen alle Geschäfte ab kommenden Sonnabend (9.5.) wieder öffnen - unabhängig von der Größe ihrer Verkaufsfläche. Das hat die Landesregierung bekanntgegeben. Angesichts der positiven Entwicklung der Neuinfektionen durch das Corona-Virus sei eine solche Lockerung verantwortbar, sagte Ministerpräsident Daniel Günther (CDU) den "Lübecker Nachrichten". Bisher müssen Geschäfte, die eine Einkaufsfläche von mehr als 800 Quadratmetern haben, Flächen absperren. Für diese Regelung gab es viel Kritik.

Ab 9.5. dürfen in SH wieder alle Geschäfte öffnen NDR 1 Welle Nord - Nachrichten für Schleswig-Holstein - 03.05.2020 10:00 Uhr Autor/in: Cassandra Arden Ab dem 9. Mai soll es in Schleswig-Holstein keine Beschränkungen der Verkaufsfläche mehr geben. Damit dürfen alle Geschäfte wieder öffnen. Das hat die Landesregierung bekanntgegeben.







Geschäfte müssen Konzept vorlegen

So hatte Wirtschaftsminister Bernd Buchholz (FDP) von Beginn an gesagt, sie sei unsinnig. Es gehe vielmehr darum, wie viele Kunden pro Verkaufsfläche in den Läden sind und wie die Geschäfte verhindern, dass es zu langen Schlangen vor den Türen komme, so Buchholz. Solche Konzepte müssen nun auch größere Läden vorlegen, betont er - dann können sie ab Sonnabend öffnen. Auflagen für Kunden wie eine maximale Kundenzahl und die Pflicht zum Tagen einer Mund-Nasen-Bedeckung werde es mit den Lockerungen im Einzelhandel weiterhin geben, unterstrich Günther. Die Aufhebung der 800-Quadratmeter-Regelung muss noch per Erlass geregelt werden. Außerdem wird die an diesem Sonntag noch geltende Sonderregelung zur Sonntagsöffnung nicht verlängert.

