Insolvente Reisebüro-Kette Fahrenkrog wird geschlossen Stand: 01.10.2020 10:40 Uhr Die insolvente schleswig-holsteinische Reisebüro-Kette Fahrenkrog wird geschlossen. Die 62 Beschäftigten verlieren ihren Job. Verhandlungen mit Investoren waren zuvor ergebnislos verlaufen.

Alle sechs Fahrenkrog-Filialen in Kiel, Lübeck, Heikendorf (Kreis Plön), Kronshagen (Kreis Rendsburg-Eckernförde) , Timmendorfer Strand (Kreis Ostholstein) und auch in Bremen werden geschlossen. Das teilte die Kieler Kanzlei Reimer Rechtsanwälte am Donnerstag mit. "Trotz monatelanger, intensiver Verhandlungen mit mehreren Interessenten führte keines der Angebote zu einem Übernahmevertrag", sagte Insolvenzverwalter Reinhold Schmid-Sperber. Zum Tag der Insolvenzeröffnung am 1. Oktober wurden die 62 Mitarbeiter freigestellt.

Unklarheit bei Kundenfragen

"Die anhaltende Corona-Krise macht derzeit Investitionen in das im Kern gesunde Touristik-Unternehmen offenbar selbst zu sehr günstigen Bedingungen unattraktiv", sagte der Insolvenzverwalter weiter. Ob in den kommenden Wochen noch ungeklärte Fragen und Belange von Kunden bearbeitet werden können, hängt der Kanzlei zufolge wesentlich vom zeitnahen Zahlungseingang offener Provisionsforderungen ab.

Familienunternehmen seit 1953

Geschäftsführer Philipp Fahrenkrog hatte sich noch Ende Juli optimistisch gezeigt: "Dank der Loyalität unserer tausender Kunden und der weiterhin voll motivierten Belegschaft werden wir auch diese Krise überstehen." Er leitete das Familienunternehmen in dritter Generation. 1953 wurde es gegründet.

