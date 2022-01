Impfpflicht stellt Pflege vor große Herausforderungen Stand: 19.01.2022 10:37 Uhr Von Mitte März an dürfen etwa in Kliniken und Pflegeheimen nur noch Geimpfte oder Genesene arbeiten - oder Mitarbeiter, die nicht geimpft werden können. Das sorgt in Schleswig-Holstein für Diskussionen.

von Corinna Below und Constantin Gill

Es geht nur um eine einzige Mitarbeiterin - aber die ist wichtig. Nicht nur für ihn selbst, sagt Gunnar Löwe, Pflegeheimbetreiber aus Norderstedt und stellvertretender Vorsitzender des Bundesverbandes privater Anbieter sozialer Dienste in Schleswig-Holstein, sondern für den gesamten Bereich der Pflege. Die Mitarbeiterin ist ungeimpft und damit "eine, auf die die Regelung zutreffen wird." Gemeint ist die einrichtungsbezogene Impfpflicht. Für Löwe ist klar: Bis zum 15. März muss er - wie vom Gesetzgeber vorgesehen - dem Gesundheitsamt die Beschäftigten melden, die nicht geimpft sind.

Das Gesundheitsamt kann dann ein Betretungs- oder Beschäftigungsverbot für die betreffenden Mitarbeitenden verhängen. Was genau passieren wird, kann Löwe jetzt noch nicht sagen. "Wir müssen natürlich damit rechnen, dass möglicherweise diese Mitarbeitende dann den Dienst quittiert und nicht mehr im Bereich der Pflege tätig ist."

Gewerkschaft sieht Baustellen

Ver.di-Pflegeexperte Steffen Kühhirt sieht noch offene Fragen bei der Umsetzung der einrichtungsbezogenen Impfpflicht. "Kann der eine Arbeitgeber so entscheiden, der andere so? Werde ich freigestellt von der Arbeit, habe ich Anspruch auf Unterstützung? Oder werde ich ein Vierteljahr gesperrt bei der Arbeitsagentur?" fasst Kühhirt einige der Baustellen zusammen, bei denen er sich noch Klarheit vom Gesetzgeber erhofft. "Sonst droht uns Chaos in den Betrieben", sagt Kühhirt - bis hin zu Arbeitsrechtsklagen.

Kühhirt betont, dass er fürs Impfen sei. Dass möglicherweise aber Pflegekräfte aus dem Beruf ausscheiden, weil sie nicht geimpft sind, macht ihm Sorgen. Denn seit Jahrzehnten herrscht Personalmangel in der Pflege.

Rätselraten um möglichen Fachkräfteschwund

Ob die Impfpflicht wie von manchen befürchtet eine Lücke in die ohnehin auf Kante genähte Personaldecke reißen wird - und wie groß sie ausfällt, ist unklar. Eine Prognose mag kaum jemand abgeben. Die Impfquote in mehreren Krankenhäusern ist hoch, von 96 Prozent spricht etwa das UKSH. Im Westküstenklinikum hatten bis Anfang Dezember schon 95 Prozent der aktiven Mitarbeitenden einen Impfnachweis vorgelegt - inzwischen dürften die Zahlen weiter gestiegen sein. Optimistisch ist man dort auch, weil "eine Reihe von Mitarbeitenden ihr Interesse an einer Impfung mit dem Impfstoff des Herstellers Novavax erklärt haben." Endgültige Zahlen wird es ohnehin erst zum Ablauf der Frist geben.

Auch bei den Arztpraxen im Land ist keine Prognose möglich. Die Kassenärztliche Vereinigung KVSH schreibt: "Es gibt lediglich Hinweise, dass es mögliche Personalauswirkungen geben könnte. Die KVSH hat alle in Praxen arbeitenden Personen auf das Gesetz und den Termin hingewiesen. Wir werden die Situation genau beobachten müssen, um rechtzeitig grundsätzlich mögliche regionale Sicherstellungsprobleme früh erkennen zu können."

Sorge um kleinere Pflegeheime

Steffen Kühhirt von ver.di sieht zwar insgesamt eine hohe Impfquote in der Pflege - dennoch sorgt er sich vor allem um die kleineren Alten- oder Pflegeheime. Dort käme es schon einer Katastrophe gleich, wenn nur einzelne Mitarbeiter dem Job den Rücken kehren. Auch Kevin Damerow, selbst Altenpfleger und mit vielen Kollegen vernetzt, sagt: "Selbst wenn es nur ein Prozent wäre, nicht einmal das kann so einfach kompensiert werden. Die Versorgung der pflegebedürftigen Menschen in unserem Land wird darunter leiden." Und Michael Selck, Vorstandsvorsitzender der Arbeiterwohlfahrt AWO Schleswig-Holstein, sagt: "Jede Pflegefachkraft, die uns verloren geht, ist eine zu viel."

Allgemeine vs. berufsspezifische Impfpflicht

Was die administrative Umsetzung der einrichtungsbezogenen Impfpflicht angeht, macht Selck sich keine Sorgen. Schwieriger sei es dagegen, "den Kolleginnen und Kollegen zu vermitteln, dass eine berufsgruppenspezifische Impfpflicht das richtige Mittel der Wahl ist." Denn gerade die Pflege habe im Rahmen der Corona-Pandemie Extremes leisten müssen. "Und so ein bisschen entsteht natürlich jetzt der Eindruck, dass auf Kosten der Berufsgruppe Pflege die Entsolidarisierung durch bestimmte Bevölkerungsgruppen kompensiert werden soll."

Sprich: Die Pflegekräfte sollen es mal wieder richten. Selcks Schlussfolgerung: "Wir sind der Meinung, wenn es eine Impfpflicht gibt, dann sollte es sie für alle geben. Damit alle ihren Teil beitragen, dass wir diese Pandemie gut bekämpfen können."

Überzeugungsarbeit gefragt

Noch ist etwas Zeit, bis die einrichtungsbezogene Impfpflicht gilt. Und es können noch Pflegekräfte überzeugt werden, die bisher nicht geimpft sind. Das Gesundheitsministerium schreibt: "Ziel der Landesregierung bleibt es, Menschen - insbesondere jene, die in Gesundheitsberufen mit vulnerablen Menschen arbeiten - von der Sinnhaftigkeit, Sicherheit und Wirksamkeit der Impfung zu überzeugen. Für Menschen, die für andere sorgen und in engem körperlichen Kontakt stehen, ist der Impfschutz nicht nur eine individuelle Schutzmaßnahme, sondern auch und gerade für die Menschen, die in entsprechenden Einrichtungen betreut werden."

Wettbewerb um geimpfte Pflegekräfte wird stärker

Dort, wo die Überzeugungsarbeit am Ende vergeblich ist, soll die einrichtungsbezogene Impfpflicht helfen: "Wo dies durch Verschwörungsmythen oder Radikalität nicht möglich ist, gibt durch den Bundesgesetzgeber ein klares Regelwerk, das wir grundsätzlich begrüßen", heißt es vom Gesundheitsministerium.

Pflegeheimbetreiber Gunnar Löwe befürchtet, dass sich der Wettbewerb um geimpfte Pflegekräfte in Zukunft noch verstärken wird. Der Markt, sagt er, sei "leergefegt" - es gehe also nur noch ums gegenseitige Abwerben. "Das kann natürlich auch noch böse werden."

