Gesundheitsämter in SH am Limit: "Die Nerven liegen blank" Stand: 24.01.2022 09:17 Uhr Sie arbeiten am Limit oder sogar darüber hinaus: Die Gesundheitsämter der schleswig-holsteinischen Kreise klagen über eine ernorme Arbeitsbelastung, weil die Zahl der Coronainfektionen seit Wochen extrem steigt.

Infektionsfälle erfassen, Corona-Fragen der Bürger beantworten, Bescheinigungen für Kontaktpersonen erstellen: Die Arbeitsbelastung der Gesundheitsbehörden der Kreise ist aktuell extrem hoch. Das bestätigen die Ämter auf Nachfrage von NDR Schleswig-Holstein. Die hohe Zahl an Infektionsfällen durch die Omikron-Variante bringe die Behörden derzeit an ihre Belastungsgrenze. "Vor Weihnachten hatten wir Tageshöchstfälle von ungefähr 100, und das war dann schon viel. Aktuell liegen wir bei mehreren hundert am Tag", sagt die Sprecherin des Kreises Segeberg, Sabrina Müller. "Diese Fälle müssen alle erfasst und ins System eingegeben werden, das bindet einfach wahnsinnig viel Arbeitskraft."

Gesundheitsamt Segeberg: "Die Nerven liegen blank"

Sprecher der Kreise Steinburg, Herzogtum Lauenburg sowie der Stadt Flensburg berichten, dass sie es längst nicht mehr schaffen, alle Kontaktpersonen zu informieren. Sämtliche Gesundheitsämter haben deshalb personell aufgestockt. Im Kreis Segeberg kommt mittlerweile Unterstützung von Beschäftigten aus anderen Teilen der Kreisverwaltung sowie externen Helfern von Technischem Hilfswerk (THW) und Bundeswehr: Das Kreisgesundheitsamt mit Sitz in Bad Segeberg musste schon jetzt im Januar schon deutlich mehr Infektionsfälle bearbeiten als im gesamten Jahr 2020. "Aufgrund des hohen Arbeitsaufkommens liegen die Nerven nach fast zwei Jahren Pandemie bei vielen einfach blank", berichtet Müller. "Hinzu kommt, dass es immer wieder Beschimpfungen, Anfeindungen und Uneinsichtigkeit gibt von Personen, die nicht einsehen, warum sie jetzt in Quarantäne müssen, obwohl sie vielleicht nur ein leichtes Halskratzen haben."

Ämter setzen auf Aushilfen und Springer

Im Kreis Segeberg arbeiten aktuell 105 Menschen im Infektionsschutz. Im vergangenen Sommer waren es noch 40. Weil unklar ist, wie sich die Corona-Lage entwickelt, setzen viele Gesundheitsämter auf Aushilfen oder auf Mitarbeiter aus anderen Teilen der Verwaltung, die bei Bedarf wieder abgezogen werden können. In Kiel zum Beispiel wurden pensionierte Kollegen aus dem Gesundheitsamt zurückgeholt.

Oft wurden auch neue volle Stellen geschaffen. Das Problem dabei: Fachkräfte sind schwer zu bekommen - und wenn, dann dauere es teilweise bis zu vier Wochen, um die neuen Kollegen einzuarbeiten, heißt es. Und sinken später die Infektionszahlen, habe man auf einmal zu viele feste Angestellte. Auch wegen dieser Personalprobleme hoffen die Gesundheitsämter, dass die Omikron-Welle möglichst schnell deutlich abflaut.

Unsere Karte bildet die Inzidenzwerte der Kreise in SH ab. Um die jeweiligen Werte zu sehen, fahren Sie mit der Maus über die Kreise (Desktop) oder tippen Sie auf den entsprechenden Kreis (Smartphone und Tablet).

Das Robert Koch-Institut (RKI) aktualisiert seine Daten in der Regel am Vormittag, aber manchmal auch erst nachmittags - die Landeszahlen werden in der Regel schon am Vorabend veröffentlicht. Deswegen stimmen die Zahlen auf der Karte nicht immer mit den Zahlen im Text überein.

Aufgrund des Meldeverzugs entsprechen die RKI-Werte in der Regel nicht dem Infektionsgeschehen, sondern fallen zu niedrig aus. Wir geben darum als zweite Zahl eine Schätzung an, wie hoch die Sieben-Tage-Inzidenz ohne Meldeverzug sein könnte. Dieser Wert kommt der tatsächlichen Entwicklung der Pandemie näher. Sie sehen ihn, wenn Sie auf einen der Kreise klicken. Lesen Sie hier mehr zu den Inzidenzwerten.

