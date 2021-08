Erleichterung für Dänemark-Urlauber Stand: 02.08.2021 12:42 Uhr Für rückkehrende Dänemarkurlauber entfällt die Einreiseanmeldung. Diese wird jetzt nur noch bei der Rückkehr aus Hochrisiko- und Virusvariantengebieten verlangt.

Heute gilt am zweiten Tag die generelle Testpflicht für Reiserückkehrer. Die Bundespolizei hat angekündigt, diese in Stichproben zu kontrollieren. Gleichzeitig sind die "einfachen" Risikogebiete entfallen. Damit ändern sich auch wieder die Regeln für die Einreise an der deutsch-dänischen Grenze.

Niedrige Inzidenzen im Grenzgebiet

Wer aus dem Dänemark-Urlaub zurückkehrt, muss seine Einreise nach Deutschland nicht mehr anmelden. Das wird jetzt nur noch bei der Rückkehr aus Hochrisiko- und Virusvariantengebieten verlangt. In Skandinavien gehört kein einziges Land dazu, auch wenn Kopenhagen weiter eine hohe Inzidenz von 200 und die dänische Stadt Aarhus sogar von 260 hat - im Grenzgebiet liegen die Werte deutlich niedriger.

AUDIO: Regeln für Reiserückkehrer aus Dänemark (1 Min) Regeln für Reiserückkehrer aus Dänemark (1 Min)

Schnelltest 48 Stunden gültig

Wer nicht geimpft oder genesen ist, benötigt aber bei der Rückkehr nach Deutschland weiter ein negatives Testergebnis. Bei kurzen Aufenthalten bedeutet das keinen zusätzlichen Aufwand. Schließlich ist schon für die Einreise nach Dänemark ein Testnachweis nötig. Schnelltests sind 48 Stunden gültig. Bei PCR-Tests liegt die Frist bei 72 Stunden. Wer länger bleibt, muss sich aber noch vor der Rückkehr in Dänemark testen lassen. Dafür gibt es ein dichtes Netz an kostenlosen Stationen.

Weitere Informationen Corona: Einreise nach Dänemark - das müssen Sie wissen Wer nach Dänemark reist - und danach zurückkommt - muss einiges beachten. mehr

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 02.08.2021 | 12:00 Uhr