Deutschland ein Risikogebiet? Dänemark entscheidet morgen Stand: 21.10.2020 17:45 Uhr Deutsche dürfen wohl bald nur noch mit triftigem Grund nach Dänemark reisen. Urlaub fällt nicht darunter. Für SH gilt aber weiterhin eine Ausnahmeregelung.

Die steigenden Corona-Infektionszahlen in Deutschland sind der Grund, warum die dänischen Behörden möglicherweise eine Einschränkung im Grenzverkehr planen. An jedem Donnerstag bewerten sie auf Bais des aktuellen Infektionsgeschehens die Reiseempfehlungen und Einreisebestimmungen neu. Ob Deutschland zum Risikogebiet erklärt wird, will das dänische Außenministerium nach Angaben eines Sprechers ebenfalls an diesem Donnerstag mitteilen.

Sonderregelung für Schleswig-Holstein

Die Grenzen nach Dänemark waren zuletzt im März für mehrere Wochen dicht. In Dänemark wird ein Land dann zum Quarantäneland erklärt, wenn im Durchschnitt über zwei Wochen hinweg mehr als 30 Neuinfektionen pro Woche pro 100.000 Einwohner registriert worden sind. In Deutschland ist dieser Wert bereits überschritten. Sollte Deutschland also tatsächlich von dänischer Seite als Risikogebiet eingestuft werden, dürfen deutsche Staatsbürger nur noch mit "triftigem Grund" einreisen. Dazu gehören unter anderem berufsbedingter Pendelverkehr, Geschäftsreisen oder ein Familienbesuch. Urlaub fällt nicht darunter.

AUDIO: Ist Deutschland für Dänemark bald ein Risikogebiet? (1 Min)

Nach Informationen von NDR Schleswig-Holstein steht aber jetzt schon fest: Die Sonderregelung für Schleswig-Holsteiner, Mitte Juni von der dänischen Regierung beschlossen, gilt weiterhin. Das bedeutet: Schleswig-Holsteiner können auch weiterhin ohne triftigen Grund nach Dänemark einreisen, auch für einen Urlaub.

