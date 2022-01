Dehoga zu 2G-Plus in der Gastronomie: "Lockdown durch Hintertür" Stand: 07.01.2022 18:59 Uhr Künftig gilt auch für den Besuch in Restaurant, Kneipe oder Café in Schleswig-Holstein die 2G-Plus-Regelung: Die Gastronomie-Branche reagiert mit Unverständnis.

Ministerpräsident Daniel Günther (CDU) hat nach dem Bund-Länder-Gipfel erklärt, dass auch in Schleswig-Holstein künftig die 2G-Plus-Regel für die Gastronomie gelten wird. Wer bereits geboostert ist, muss keinen Testnachweis vorlegen. Außerdem will die Landesregierung am Montag im Landtag die epidemische Notlage beschließen lassen. Dann soll es für die Gastronomie eine Sperrstunde von 23 bis 5 Uhr geben. "Bei 2G-Plus fällt die Spontaneität weg und die Sorge ist, dass kaum noch Gäste kommen", sagte Stefan Scholtis, Hauptgeschäftsführer des Hotel- und Gaststättenverbandes in Schleswig-Holstein (Dehoga).

"In Hamburg gibt es das Modell ja schon", sagte Safa Esfandiar, Mitinhaber des "Cotidiano" in Kiel. In der Hansestadt hätten bereits viele Gastronomen dichtgemacht, "einfach weil es sich nicht mehr rentiert. Das gleiche Schicksal könnte uns dann auch widerfahren." Schon jetzt nahe ein Umsatzrückgang von 55 Prozent, sagte Scholtis.

Suchen die Gastro-Mitarbeiter wieder das Weite?

Die Gastronomie sei nie Pandemie-Treiber gewesen, meinte Scholtis weiter. Er habe deshalb kein Verständnis für die Maßnahmen und nennt die Regeln einen "Lockdown durch die Hintertür". Die Existenzangst in der Branche sei sehr groß: "Und auch die Sorge, dass bald wieder Mitarbeiter weglaufen - so wie es in den vergangenen eineinhalb Jahren war."

Günther verweist auf angepasste Wirtschaftshilfen

Regierungschef Günther verwies angesichts der Kritik aus der Branche auf Wirtschaftshilfen, die nachgeschärft worden seien: So könnten Gastronomen den erhöhten Kontrollaufwand als höhere Fixkosten geltend machen. Zudem seien schon viele Menschen in Schleswig-Holstein geboostert, so Günther.

