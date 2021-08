Corona und Schule: Bildungsministerin Prien live bei NDR 1 Welle Nord Sendedatum: 18.08.2021 16:00 Uhr Die Corona-Pandemie und das Thema Schule sorgt weiterhin für Diskussionen. Bildungsministerin Karin Prien (CDU) beantwortet am Mittwoch (18.8.) im Studio von NDR 1 Welle Nord Fragen der Hörerinnen und Hörer.

Seit fast drei Wochen läuft der Schulbesuch unter Corona-Bedingungen wieder in Schleswig-Holstein. Mund-Nasen-Bedeckungen sind weiterhin ein vertrauter Anblick im Klassenzimmer. Das Land hält für die ersten drei Wochen an der Maskenpflicht in Innenräumen fest, auf Schulhöfen ist sie weggefallen. Reichen die Infektionsschutzmaßnahmen an den Schulen aus? Was hält das Bildungsministerium vom Votum der Impfkommission zu Kinder-Impfungen? Wie läuft die Impfkampagne an den Schulen? Bildungsministerin Karin Prien (CDU) gibt am Mittwoch (18.8.) live von 16 bis 16.40 Uhr auf diese und andere Fragen Antworten. Moderiert wird die Sendung von Pascal Hillgruber.

Audio-Livestream Podcast: Zur Sache Jeden Sonntag diskutieren Experten in der Sendung "Zur Sache" von 18 bis 20 Uhr über das Thema der Woche. Auch die Meinungen und Fragen der Hörerinnen und Hörer sind gefragt. mehr

Fragen an die Ministerin

Sie können ihre Frage stellen - entweder über den Messenger in der NDR SH App oder Sie schicken eine Mail an studio@wellenord.de. Wir gehen davon aus, dass bei uns sehr viele Zuschriften an die Bildungsministerin eingehen und wir deshalb nicht jede Fragen stellen und beantworten lassen können. Gibt es ähnliche Themen oder Zuschriften, werden wir sie zu einer Frage zusammenfassen.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Moin! Schleswig-Holstein mittendrin | 18.08.2021 | 16:00 Uhr