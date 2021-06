Priorisierung in Impfzentren wird aufgehoben Stand: 09.06.2021 16:23 Uhr Jeder Schleswig-Holsteiner kann seit Montag beim Hausarzt oder Facharzt nach einem Corona-Impftermin fragen. Ab kommender Woche kommen auch die Impfzentren hinzu. Das hat Gesundheitsminister Heiner Garg (FDP) heute bekannt gegeben.

Bislang bekommen nur die Prioritätsgruppen eins bis drei eine Impfung in den Impfzentren in Schleswig-Holstein. Garg rief nun Menschen dieser Gruppen noch einmal dazu auf, sich zu registrieren. "Nutzen Sie die derzeit noch für Sie exklusive Möglichkeit einer Registrierung in den Impfzentren, wenn Sie priorisiert sind. Eine Impfung schützt Sie und Ihr Umfeld und ist ein zentraler Baustein auf dem Weg aus dieser Pandemie“, so der Gesundheitsminister.

Aufhebung der Priorisierung in Impfzentren Anfang kommender Woche

Die Anzahl der bisherigen Registrierungen gibt das Gesundheitsministerium mit rund 94.500 Personen an. Damit sei der nächste Schritt möglich: Die Öffnung der Registrierung für alle Personen und die damit einhergehende Aufhebung der Priorisierung in den Impfzentren Anfang kommender Woche. Da das Ministerium wieder mit einem großen Ansturm rechnet, soll es zu Beginn wieder eine mehrtägige Registrierungsphase geben. Wie in der ersten Phase zu Beginn dieser Woche, soll auch dann der Zeitpunkt der Registrierung keine Rolle spielen.

Anschließend sollen laut Gesundheitsministerium wieder Termine nach Eingang der Registrierung vergeben werden. Die bisher und bis zum Start dieser neuen Phase registrierten Personen der Prioritätsgruppe eins bis drei haben in den Impfzentren allerdings weiterhin Vorrang.

