Corona in SH: Omikron füllt Normalstationen von Kliniken Stand: 21.01.2022 14:56 Uhr Die Omikron-Variante des Corona-Virus sorgt in den Kliniken in Schleswig-Holstein für viel Arbeit. Nach Angaben der Krankenhausgesellschaft Schleswig-Holstein (KGSH) stieg die Zahl der belegten Betten in den vergangenen Wochen insgesamt um 30 Prozent.

Blickt man auf die einzelnen Kliniken, zeigt sich aber ein unterschiedliches Bild. "Im Moment haben wir eine hohe Belegung auf der Normalstation, bezogen auf die Größe des Krankenhauses beispielsweise in Reinbek. An den beiden UKSH-Standorten Lübeck und Kiel ist die Situation durchaus unterschiedlich", erklärte KGSH-Geschäftführer Patrik Reimund. Auf der Corona-Station am Westküstenklinikum ist immer noch viel zu tun, die Pflegekräfte haben aktuell aber nicht mehr ganz so viel Stress wie vor einem Jahr.

AUDIO: Teils angespannte Lage auf Normalstationen von Kliniken (1 Min) Teils angespannte Lage auf Normalstationen von Kliniken (1 Min)

Situation könnte sich zuspitzen

Der KGSH-Geschäftführer geht jedoch davon aus, dass sich die Situation bei weiter steigenden Infektionszahlen vor allem in den Normalstationen zuspitzt. Hintergrund ist, dass die Krankheitsverläufe bei der zurzeit vorherrschenden Virusvariante Omikron offensichtlich meist milder sind, als es bei der zuvor dominanten Delta-Variante der Fall ist. Delta hatte zu überlasteten Intensivstationen geführt.

Personalausfall von heute auf morgen

Zu teils großen Schwierigkeiten kommt es in Kliniken durch Mitarbeiter, die in Quarantäne müssen. "Das Problem mit dem Personalausfall ist, dass das, wenn es zu Quarantäne-Anordnungen kommt, von heute auf morgen passiert", erklärt Patrik Reimund. Schon jetzt fahren nach seinen Worten einige Kliniken im Land deshalb die aktuelle Versorgung etwas herunter und verschieben zum Beispiel nicht dringend erforderliche Operationen.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 21.01.2022 | 17:00 Uhr