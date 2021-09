Corona in SH: 3G-Regel für Events und Einrichtungen kommt Stand: 07.09.2021 14:43 Uhr Wo nur Geimpfte, Genesene und Getestete zusammenkommen, gelten in Schleswig-Holstein ab dem 20. September keine Corona-Auflagen mehr. Das hat die Landesregierung heute mitgeteilt.

Schleswig-Holstein ändert die Corona-Regeln ab dem 20. September: Auf Veranstaltungen und in allen Einrichtungen, wo nur Menschen zusammenkommen, die getestet, geimpft oder genesen sind, gelten dann keinerlei weitere verpflichtenden Auflagen mehr - dazu zählt auch die Maskenpflicht. Das hat die Landesregierung am Mittag auf einer Pressekonferenz mitgeteilt. Es gebe nur die Empfehlung, dort Masken zu tragen, wo Abstände nicht eingehalten werden können, sagte Ministerpräsident Daniel Günther (CDU): "Dort, wo 3G nicht geregelt werden kann - im Einzelhandel, im ÖPNV - gelten die Beschränkungen im bisherigen Zustand." Günther sprach von einer "geöffneten 3G-Welt", die es ab dem 20. September in Schleswig-Holstein gebe.

Ampel-Modell für Corona-Einschränkungen kommt

Darüber hinaus erläuterte Günther ein neues Drei-Stufen-Modell der Corona-Regeln - ein Ampelsystem. Die ab dem 20. September gültigen Regeln seien die mittlere (gelbe) Stufe. "Wir werden sicher einer längere Zeit in der gelben Phasen sein", sagte Günther. Wenn sich die Corona-Lage und die Impfquote weiter verbessere, könne man auf die grüne Stufe gehen, in ein Leben ganz ohne Einschränkungen wie vor Corona. Wenn die Lage sich allerdings verschlechtere, so Günther, könnten sich Veranstalter und Einrichtungen in der roten Stufe entscheiden, ob sie nur noch Geimpfte und Genesene einlassen - oder wieder die Maskenpflicht einführen und mit Kapazitätsbeschränkungen arbeiten.

Alle Stufen im Überblick

Grün: Zustand wie vor Corona. Keinerlei Grundrechtseinschränkungen.

Zustand wie vor Corona. Keinerlei Grundrechtseinschränkungen. Gelb: Wo die 3G-Regeln (Zugang nur für Getestete, Geimpfte oder Genesene) eingehalten werden können, gelten keine Auflagen - auch die Maskenpflicht entfällt. Bei Veranstaltungen, in Einrichtungen, in der Gastronomie, in Stadien etc. entfallen Kapazitätseinschränkungen.

Wo die 3G-Regeln (Zugang nur für Getestete, Geimpfte oder Genesene) eingehalten werden können, gelten keine Auflagen - auch die Maskenpflicht entfällt. Bei Veranstaltungen, in Einrichtungen, in der Gastronomie, in Stadien etc. entfallen Kapazitätseinschränkungen. Rot: Bei Veranstaltungen und Einrichtungen können die Organisatoren entscheiden: Entweder gilt die 3G-Regel und zusätzlich Maskenpflicht und Kapazitätsbeschränkungen. Oder es gilt die Auflage, dass nur Getestete und Genesene zugelassen werden - für sie gibt es dann keine weiteren Auflagen.

In den Schulen werde Schleswig-Holstein an der Maskenpflicht auf absehbare Zeit festhalten - mindestens bis nach den Herbstferien, sagten Günther und Gesundheitsminister Heiner Garg (FDP). Auch wegen der Reiserückkehrer.

Corona-Inzidenz ist nicht mehr allein entscheidend

Entscheidend dafür, welche Stufe gilt, soll laut Landesregierung nicht allein die Zahl der Neuinfektionen sein. Auch andere Werte wie die Hospitalisierungsrate sollen berücksichtigt werden - also die Zahl der Neuaufnahmen in den Krankenhäusern im Land. Wie genau die Rate berechnet wird, konnte Gesundheitsminister Garg auf Nachfrage allerdings nicht sagen. Darüber gebe es in der Gesundheitsministerkonferenz noch keine Einigkeit. Die Lage werde permanent von der Landesregierung bewertet, konkrete Schwellenwerte für einen Stufenwechsel gebe es nicht.

Ministerpräsident Günther nannte die Schritte "absolut verantwortbar" und bat alle Schleswig-Holsteiner "diesen Öffnungsweg mitzugehen".

