Reisewarnung: Was Dänemark-Urlauber jetzt wissen müssen

Für viele Schleswig-Holsteiner ist es eine jahrelange Tradition: In den Herbstferien machen viele Familien Urlaub in einem Ferienhaus in Dänemark. Wegen steigender Infektionszahlen hat das Auswärtige Amt eine Reisewarnung für einige Regionen in Dänemark ausgesprochen. Betroffen ist die Region Hovedstaden um Kopenhagen. Dazu zählt außerdem die beliebte Ferieninsel Bornholm in der Ostsee. Auch die Hauptstadt Kopenhagen selbst wurde zum Risikogebiet erklärt. Zentrales Kriterium für die Einstufung als Risikogebiet ist, ob es in den vergangenen sieben Tagen mehr als 50 Neuinfizierte pro 100 000 Einwohner gegeben hat.

Schwellenwert: Region ist entscheidend, nicht die Kommune

Es gibt weitere dänische Kommunen wie Esbjerg, Varde und Ringköbing (mit den großen Ferienhausgebieten an der Nordsee), die zu den Gebieten zählen, die derzeit über der Schwelle liegen. Mit Blick auf die dazugehörige Region, also zum Beispiel Süddänemark, wird der Grenzwert allerdings nicht erreicht. Für die dänischen Behörden ist jedochder Wert der Region entscheidend. Für die Kommunen wie Esbjerg, Varde und Ringköbing gibt es deshalb auch keine Reisewarnung.

Reisrückkehrer aus Risikogebieten müssen sich in eine 14-tägige Quarantäne begeben. Durch den Nachweis von zwei negativen Testergebnissen kann die Quarantäne auf fünf Tage verkürzt werden. Diese Tests sind kostenlos.

Gibt es Auswirkungen für Dänemark-Urlauber?

Der Oktoberurlaub in Dänemark ist gerade von Deutschen stärker gebucht als sonst, wie der dänische Ferienhausverband berichtet. Viele hätten vom Sommer auf den Herbst umgeplant. Umbuchen geht laut eines Sprechers nicht, weil die Ziele erreichbar und die Grenzen offen sind. Da der Urlaub in einem Ferienhaus nicht als Pauschalreise gilt, kann er auch nicht erstattet werden. Er betonte, dass Ferienhausurlaub gerade besonders sicher sei, weil die Urlauber meist unter sich bleiben. Zudem sei zur Hauptsaison ja nichts passiert.

Was ist bei der Einreise nach Dänemark zu beachten?

Die Einreise aus Deutschland ist ohne Einschränkungen möglich.

Alle deutsch-dänischen Grenzübergänge sind geöffnet, Kontrollen werden stichprobenartig durchgeführt.

Der Fährverkehr zwischen Deutschland und Dänemark findet regulär statt - Reisende sollten sich vor dem Ticketverkauf über die Bestimmungen informieren.

Nicht-dänischen Staatsangehörigen, die Symptome wie Husten oder Fieber haben, wird die Einreise verwehrt.

Reisende können sich an den Grenzen kostenlos auf Corona testen lassen.

Welche Beschränkungen gibt es im Land?

In der Öffentlichkeit gilt ein Mindestabstand von einem Meter für Menschen, die nicht dem eigenen Haushalt angehören.

In öffentlichen Verkehrsmitteln und an Flughäfen gibt es eine Maskenpflicht.

Auch in Taxis und Reisebussen besteht die die Pflicht zum Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung.

Kinder bis einschließlich zwölf Jahren müssen keine Mund-Nasen-Bedeckung tragen.

Was gilt für die dortige Gastronomie und Freizeit?

Hotels, Campingplätze, Restaurants, Cafés, Geschäfte, Museen, Theater, Kinos, Zoos, Schwimmbäder und Vergnügungsparks haben geöffnet. Örtlich gibt es spezielle Hygiene-Vorschriften, über die sich Reisende am besten im Vorfeld erkundigen müssen.

Gaststätten dürfen nur bis 22 Uhr geöffnet sein.

Wenn man sich in Restaurants oder Cafe's bewegt, muss eine Maske getragen werden.

Diskotheken und Nachtclubs bleiben vorerst geschlossen.

Darüber hinaus gilt ...

... private Feiern sollen um 22 Uhr zu Ende sein

... das Versammlungsverbot wird auf 50 Personen gesenkt

... bei Fußballspielen dürfen maximal 500 Menschen zuschauen

... bei der dänischen Bahn muss in allen Fern- und Regionalzügen ein Platz reserviert werden

