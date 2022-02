Corona-Regeln an Schulen in SH werden gelockert Stand: 10.02.2022 16:27 Uhr Schüler und Schülerinnen müssen sich ab der kommenden Woche weiter drei Mal pro Woche testen. Dafür ist wieder mehr Sport- und Musikunterricht möglich.

Ab kommender Woche darf im Musikunterricht wieder gesungen werden. Das hat Bildungsministerin Karin Prien (CDU) in der digital stattfindenden Sitzung des Bildungsausschusses des Landtags heute bekannt gegeben. Sollte ausreichend Abstand eingehalten werden können, darf die Maske sogar abgenommen werden. Auch für den Sportunterricht kündigte sie Lockerungen an: Ab Montag ist wieder Unterricht nach Fachanforderung möglich. Unter Einhaltung der Hygieneregeln dürfen laut Ministerium fast alle Sport- und Bewegungsarten ausgeübt werden. "Allerdings mit der Maßgabe, dass Kontaktsportarten möglichst vermieden werden sollen, beziehungsweise soweit sie durchgeführt werden, nur technische Elemente geübt werden können, unter Einhaltung des Abstands", erklärte Prien. Eine entsprechende Information soll an die Schulen verschickt werden.

Prien: "Weitgehend normales Schulleben"

Insgesamt hat die Bildungsministerin ein positives Fazit des ersten Schulhalbjahres gezogen: "Den Schulen gelingt es, den Schülerinnen und Schülern ein weitgehend normales Schulleben zu ermöglichen, trotz aller Herausforderungen, vor die uns die Pandemie stellt." Das Infektionsgeschehen an den Schulen sei nicht mehr steigend, sondern gehe seit drei Wochen zurück. Der Präsenzunterricht sei demnach im Verlauf der vergangenen Woche nur an zwölf Schulen von insgesamt etwa 950 Schulstandorten im Land eingeschränkt gewesen: "Das sind nur noch halb so viele Schulen wie in der Woche davor und entspricht einem Anteil von etwa 1,3 Prozent aller Schulen."

Maskenpflicht und Testfrequenz bleiben bestehen

Trotzdem müssen sich die Schüler auch in den kommenden Wochen weiter drei Mal in der Woche auf das Coronavirus testen. "Wir ermöglichen mehr Normalität, aber mit Augenmaß", sagte Prien. Die Landesregierung werde die Maskenpflicht und die erhöhte Testfrequenz bis zum 13. März verlängern. Eine kleine Lockerung gibt es aber auch hier. Bislang mussten sich die Kinder fünf Schultage lang täglich testen, sobald ein Mitglied der Lerngruppe positiv auf Corona getestet wurde. Diese Testpflicht endet ab kommender Woche aber bereits dann, wenn der Betroffene einen negativen Antigenschnelltest in einem Testzentrum gemacht hat.

Für die kommenden Wochen kündigte Ministerin Prien Gespräche mit Eltern, Lehrern und Schülervertretungen darüber an, welche Schritte künftig in Richtung Normalität gegangen werden könnten. Einen sogenannten Freedom Day lehnte sie jedoch ab und sprach von sukzessiven Lockerungen.

