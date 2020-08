Stand: 05.08.2020 11:09 Uhr - NDR 1 Welle Nord

Prien lehnt Maskenpflicht in Schulen in SH ab

Bildungsministerin Karin Prien hat heute Vormittag die Rahmenbedingungen für den Schulstart in Schleswig-Holstein unter Corona-Bedingungen vorgestellt. Der Unterricht für alle Schularten und alle Jahrgänge unter den regulären Bedingungen findet ab Montag nach Stundentafel wieder statt. Auf der Pressekonferenz sprach sich die CDU-Politikerin dagegen aus, eine allgemeine Maskenpflicht an Schulen einzuführen. Sie stützt sich dabei auf ein aktuelles Gutachten verschiedener Mediziner - unter anderem der Gesellschaft für Kinder und Jugendmedizin.

Das Bildungsministerium empfiehlt jedoch, in den ersten beiden Schulwochen in der Schule eine Mund-Nase-Bedeckung zu tragen. "Gerade in den ersten beiden Wochen nach den Ferien, wenn Einträge von Urlaubsrückkehrern nicht auszuschließen sind, ist das Tragen einer Mund-Nase-Bedeckung sinnvoll", erklärte Prien, die betonte: Eine landesweite Maskenpflicht für Schulen sei nicht verfassungsrechtlich verhältnismäßig oder medizinisch geboten.

Maskenpflicht nicht verhältnismäßig und medizinisch notwendig Schleswig-Holstein Magazin - 05.08.2020 11:00 Uhr NDR 1 Welle Nord Landeshauskorrespondent Stefan Böhnke fasst die Ergebnisse der Pressekonferenz von Bildungsministerin Karin Prien zusammen: Die Schulen seien gut gerüstet für den Regelbetrieb unter Corona-Bedingungen.







Präsenzunterricht: So viel und so lange wie möglich

Prien betonte, im neuen Schuljahr wolle man so viel und so lange Präsenzunterricht wie möglich für so viele Schüler wie möglich. Feste Lerngruppen seien dafür wichtiger Bestandteil. Eine komplette Schulschließung wie im Frühjahr könne und dürfe nicht wieder vorkommen. Die schrittweise Wiedereröffnung der Schulen vor den Ferien habe keinen Einfluss auf das Infektionsgeschehen gehabt. "Wir sind gut für den Regelbetrieb vorbereitet", sagte Prien. In den Schulen im Land sei alles bereit. Sie betonte aber, dass die Schulen in Zeiten der Corona-Pandemie vor großen Herausforderungen stehen.

Ministerium entwickelt Kriterien

Für den Fall, dass es doch im Laufe des Schuljahres notwendig werden sollte, Präsenzzeiten zu reduzieren, wurden Kriterien entwickelt. "Wir werden bevorzugt die neuen Jahrgänge an den Schulen, die Prüfungsjahrgänge, Schüler in der Qualifikationsphase in der Oberstufe und die Übergangsjahrgänge beschulen." Hinzu kämen Priorität für Schüler und Schülerinnen mit besonderen Bedarfen - wie zum Beispiel Deutsch als Zweitsprache.

Komplette Pressekonferenz mit der Bildungsministerin Bildungsministerin Prien hat über die Details zum Start des neuen Schuljahres in Schleswig-Holstein unter Corona-Bedingungen gesprochen. Die komplette Pressekonferenz zum Nachschauen.

Corona-Reaktionsplan in Abstimmung

Das Bildungsministerium erarbeitet derzeit in Abstimmung mit dem Gesundheitsministerium einen Corona-Reaktionsplan - ähnlich wie Bayern und Sachsen. Dieser soll den Schulen ganz konkret eine Handlungsorientierung geben, wie bei welchem Ausbruchsgeschehen reagiert werden kann. "Dabei betrachten wir sowohl den jeweiligen Kreis oder die kreisfreie Stadt als auch das Infektionsgeschehen vor Ort", sagte Prien. Komplette Schulschließungen wie im Frühjahr soll es nicht mehr geben.

Innovationsschub für digitale Bildung

Auch wenn die digitale Bildung die analoge Bildung nicht ersetzen kann, habe die Corona-Pandemie zu einem gewaltigen Innovationsschub geführt. "Wir stellen allen Schulen auf Wunsch ein einheitliches Lernmanagementsystem zur Verfügung", meinte Prien. Außerdem gebe es einen Videokonferenzdienst für die Schulen, die Schulen würden durch das IQSH dabei unterstützt, digitales Lernen auf Distanz zu ermöglichen.

Rund 20 Lehrkräfte wollen klagen

Wenige Tage vor dem Start des neuen Schuljahres haben rund 20 Lehrer Klage gegen das Verhalten des Bildungsministeriums eingereicht. Das hat die Lehrergewerkschaft GEW gestern bekannt gegeben. Die Landesvorsitzende der GEW, Astrid Henke, sagte, sorgenvoll würden Angehörige von Risikogruppen dem Schulstart entgegenblicken. Das Land zwinge sie trotz teilweise schwerer Vorerkrankungen ungeschützt in den Präsenzunterricht. Das sei unverantwortlich, hieß es weiter.

Lehrer in SH klagen wegen Corona NDR 1 Welle Nord - Nachrichten für Schleswig-Holstein - 04.08.2020 17:00 Uhr Autor/in: Anna Grusnick Rund 20 Lehrer haben Klage gegen das Bildungsministerium eingereicht. Sie gehören zur Risikogruppe, sollen aber aufgrund der niedrigen Infektionszahlen trotzdem unterrichten.







Mehr als 1.600 Atteste von Lehrkräften

Die GEW wirft Bildungsministerin Prien einen hartherzigen Umgang mit Lehrkräften vor, die zu einer Risikogruppe gehören. Laut Lehrergewerkschaft haben mehr als 1.600 Lehrkräfte im Land Atteste ihrer Haus- oder Fachärzte vorgelegt. Ganze 32 von ihnen seien vom betriebsärztlichen Dienst als schutzbedürftig anerkannt worden, so Henke. Prien sagte auf der Pressekonferenz, "die Gesundheit unserer Lehrkräfte ist mir sehr wichtig". Lehrkräfte, die von ihrem Hausarzt eine relevante Vorerkrankung attestiert bekommen haben, könnten sich an den betriebsmedizinischen Dienst des Ministeriums wenden. Dieser prüfe dann unter Berücksichtigung des aktuellen Infektionsgeschehens, was die eventuell notwendigen Maßnahmen vor Ort sind, um Lehrkräfte zu schützen oder ob sie von Zuhause arbeiten müssen.

Risikogruppe? Orientierung an konkreten Verhältnissen

Prien betonte aber: "Ob eine Lehrkraft tatsächlich zu einer Risikogruppe gehört, das entscheidet sich ganz konkret anhand des Infektionsgeschehens und den konkreten Verhältnissen in der Schule vor Ort. Bei einem bis heute extrem niedrigen Infektionsgeschehen in Schleswig-Holstein ist überhaupt nur in Ausnahmefällen denkbar, dass eine Lehrkraft tatsächlich zu einer Risikogruppe gehört." Die Orientierung erfolge an den aktuellen Empfehlungen des Robert-Koch-Institutes. Es sagt inzwischen sehr eindeutig - "es gibt keine konkret vorformulierte Risikogruppen. Es gibt keinen unmittelbaren Zusammenhang zwischen einer Vorerkrankung und der Zugehörigkeit zu einer Risikogruppe."

Prien: Risikogruppe orientiert sich an Infektionsgeschehen Bildungsministerin Karin Prien hat auf der Pressekonferenz erklärt, warum es derzeit nur ein Ausnahmefall sein kann, dass eine Lehrkraft tatsächlich zur Risikogruppe gehört.

SPD: Schulchaos droht sich fortzusetzen

Die schleswig-holsteinische SPD wirft der Bildungsministerin bei der Vorbereitung des neuen Schuljahres unter Corona-Bedingungen Versäumnisse und Versagen vor. "Die Ferienzeit wurde nicht gut genutzt, das Chaos droht sich fortzusetzen", sagte die SPD-Landesvorsitzende Serpil Midyatli am Dienstag. "Eltern, Lehrkräfte und Schülerschaft schauen besorgt auf mangelhafte Vorbereitung und den immer schroffer werdenden Umgang der Bildungsministerin." Die SPD präsentierte ein eigenes Konzept zum neuen Schuljahr - einen Tag vor der PK von Ministerin Prien. Es sieht unter anderem bis Herbst Unterricht im Freien vor, eine schnellere Ausstattung von Schulen und Schülern fürs digitale Lernen sowie kostenlose Plexiglas-Visiere und FFP2-Masken für Schulbeschäftigte.

