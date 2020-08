Stand: 07.08.2020 12:42 Uhr - NDR 1 Welle Nord

Maskenpflicht in Büsums Innenstadt bleibt

Die Maskenpflicht in der Büsumer Innenstadt bleib vorerst bis zum 23. August bestehen. Eine entsprechende Allgemeinverfügung hat der Kreis Dithmarschen heute veröffentlicht. Die Pflicht war zunächst nur bis zum 8. August angekündigt, wurde aber jetzt verlängert. Hintergrund der Entscheidung ist, dass es in der Alleestraße und in der Hohenzollernstraße immer wieder sehr voll wird. Der nach den Corona-Regeln gebotene Mindestabstand kann dort zum Teil nicht eingehalten werden.

In den folgenden öffentlich zugänglichen Bereichen ist das Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung verpflichtend:

Für alle Personen im Bereich der Fußgängerzone der Alleestraße (beginnend an der Einfahrt zum Brunnenplatz bis zum Übergang zur Straße Am Museumshafen) sowie im Fußgängerbereich der Hohenzollernstraße

Für alle Besucher auf dem Parkplatz am Lehnsweg bei dem Betreten und dem Aufenthalt des Wochenmarktes

In den Restaurants und Gaststätten - die im Bereich der Fußgängerzone Alleestraße und Hohenzollernstraße liegen - beim Betreten, vom Verlassen des Sitzplatzes sowie beim Verlassen des Gebäudes

Mehr Sicherheitsdienst-Mitarbeiter unterwegs

In Büsum verstärken Gemeinde und Tourismus Marketing Service am Wochenende außerdem den privaten Sicherheitsdienst. "Die Mitarbeiter sind unter anderem in der Familienlagune Perlebucht unterwegs", sagte Büsums Tourismuschef Olaf Raffel. Weil es auf dem schmalen Mitteldamm, dem Haupt-Zugangsweg zur Perlebucht, sehr schnell voll werden könne, würden die Sicherheitskräfte die Urlauber bitten, auf dem Weg eine Mund-Nasen-Maske zu tragen.

Weitere Mitarbeiter des Sicherheitsdienstes sind laut Raffel in der Büsumer Fußgängerzone, am Hauptstrand und im Freizeit- und Informationszentrum Watten Hus unterwegs. Er empfiehlt allen auswärtigen Besuchern, die kostenfreien und ausgeschilderten Groß-Parkplätze P1 und P2 in Büsum anzusteuern.

Neues Hygienekonzept für Fußgängerzone

Auch in Heide (Kreis Dithmarschen) galten zuletzt wieder strengere Corona-Schutzmaßnahmen. Hier hatte es vor gut anderthalb Wochen überdurchschnittlich viele Corona-Infektionen gegeben. Weil die Zahlen der Neuinfektionen aber wieder sanken, gab die Kreisverwaltung am Donnerstag Lockerungen bekannt. Die Veranstaltungs- und Kontaktsperren sowie Einschränkungen für die Geschäfte in der Fußgängerzone fallen ab dem 8. August wieder weg. Lediglich auf dem Wochenmarkt besteht weiterhin eine Maskenpflicht.

