Corona-Lockerungen kommen - aber was ist mit der Quarantäne? Stand: 16.03.2022 05:00 Uhr Die Corona-Zahlen steigen - trotzdem haben Bund und Länder für Sonntag Lockerungen angekündigt. Nur die Quarantäne- und Isolationsregeln in Schleswig-Holstein bleiben bestehen. Wie passt das zusammen?

Corona ist in Schleswig-Holstein weiter mit hohem Tempo unterwegs - die Inzidenz ist weiter gestiegen und liegt bei über 1.400. Doch trotz der steigenden Zahlen haben Bund und Länder für Sonntag Lockerungen angekündigt. So sollen beispielsweise Zugangsbeschränkungen wie 3G fallen. Was bisher aber nicht fällt, sind die Quarantäne- und Isoloationsregeln im nördlichsten Bundesland. Bislang muss jeder, der sich mit dem Coronavirus infiziert hat, für zehn Tage zu Hause bleiben. Frühestens nach einer Woche kann sich freigetestet werden - bei Kindern und Jugendlichen geht das bereits nach fünf Tagen. So steht es in der Quarantäne-Verordnung von Schleswig-Holstein, die noch bis Ende des Monats gültig ist.

Infektiologe: Empfehlung reicht

Für inzwischen übertrieben hält diese Regeln Professor Stephan Ott, Infektiologe und Leiter des Gesundheitsamts im Kreis Rendsburg-Eckernförde: "Es wäre völlig ausreichend, angesichts der milden Verläufe und der hohen Impfquoten, wie bei Grippe auch, den Menschen zu empfehlen: Bleibt zu Hause, wenn ihr krank seid, geht nicht zur Arbeit oder zur Schule."

Betriebe wollen Regeln behalten

Die Quarantäne-Regeln sorgen auch dafür, dass in einigen Unternehmen zeitweise mehrere Mitarbeiter gleichzeitig fehlen. Trotzdem sieht Ingo Scheuse vom Unternehmensverband Kiel keine Notwendigkeit, die Regeln vorab zu ändern: "Die Betriebe sind alle sehr vorsichtig, sie wollen ihre Belegschaft und auch die Betriebsabläufe schützen. Und bisher sind wir da gut mit gefahren. Ich glaube, niemand will bisher Erreichtes dadurch gefährden."

Der Virologe der Kieler Uni-Klinik, Professer Helmut Fickenscher, hatte erst vor rund zwei Wochen davor gewarnt, Quarantäne und Isolation abzuschaffen. Er wies darauf hin, dass die Zahl der Menschen, die sich wieder mit der Omikron-Variante anstecken, zugenommen habe. Deshalb empfahl er, die Quarantäne-Regeln für Infizierte beizubehalten.

Maskenpflicht länger denkbar

Das sieht der Infektiologe Ott anders. Er hält es für ein "statistisches Zahlenspiel" und ergänzt: "Wir haben mittlerweile so hohe Zahlen mit so vielen Kontaktmöglichkeiten, dass die Quarantänemaßnahmen tatsächlich nichts mehr bringen. Das heißt aber nicht, dass die Pandemie vorbei ist und auf jegliche Maßnahmen verzichtet werden kann." Ott könne sich durchaus vorstellen, noch in bestimmten Bereichen wie dem ÖPNV für einen längeren Zeitraum eine Maskenpflicht zu haben.

Quarantäne-Regeln vorzeitig abschaffen - ja oder nein? Das Gesundheitsministerium sagte auf Anfrage von NDR Schleswig-Holstein: "Begleitend zur Rücknahme von Corona-Maßnahmen zum 20.3. werden weiterhin auch bestehende Quarantäne-Regelungen überprüft und wenn erforderlich an die Lage angepasst." Grundlage dafür seien Regelungen auf Bundesebene im Infektionsschutzgesetz sowie Vorgaben und Empfehlungen des RKI. Entsprechende Gespräche dazu laufen in dieser Woche.

