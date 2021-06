Nein, allein deshalb, weil die Kapazitäten sehr unterschiedlich sind. Wo wie viele Menschen pro Tag geimpft werden können, hat das Gesundheitsministerium veröffentlicht (siehe nächste Frage). Es hat angekündigt, dass Mitarbeiter dafür sorgen, dass die Impfzentren gleichmäßig ausgelastet sind und Registrierten im Zweifel einen früheren Termin in einem anderen Impfzentrum anbieten. In der Pressemitteilung vom 11. Juni schreibt das Gesundheitsministerium, dass in folgenden Impfzentren aktuell die Wahrscheinlichkeit höher ist, kurzfristig einen Termin zu bekommen: Bad Oldesloe, Bad Schwartau, Büdelsdorf, Brunsbüttel, Elmshorn, Gettorf, Großhansdorf, Lensahn, Neumünster, Norderbrarup, Plön, Wahlstedt.

Schleswig-Holstein ist bei der Terminvergabe für die Impfzentren vom Lotterie-Verfahren zum Listen-Modell gewechselt. Vor Kurzem lief es so: Wenn eine größere Menge Termine zu vergeben war, waren diese theoretisch ab einem bestimmten Zeitpunkt über das Portal impfen-sh.de frei für jeden buchbar - jeder konnte sich einen Termin in einem Impfzentrum seiner Wahl aussuchen. Praktisch war der Andrang immer so groß, dass der Zugang zu dem Portal eingeschränkt wurde und sich Interessierte an einer Wartenummer-Lotterie beteiligen mussten. Nur mit einer niedrigen Nummer bestand die Chance auf eine Buchung. Oft gingen Zehntausende oder sogar Hunderttausende Menschen trotz langen Wartens leer aus. Die einzigen Chance für sie an einen Termin im Impfzentrum zu kommen, bestand darin, es bei der nächsten Vergabe erneut zu probieren. Nun können sich Interessierte verbindlich für ein Impfzentrum registrieren - so entsteht für jedes Impfzentrum eine Liste. Wenn neue Termine zu vergeben sind, wird die Liste abgearbeitet. Das heißt: Wer dran ist, bekommt einen Termin in seinem Wunsch-Impfzentrum zugewiesen.

Menschen, die sich in einem Impfzentrum impfen lassen wollen, können sich unter www.impfen-sh.de registrieren. Sie müssen bisher zu den Priogruppen 1, 2 oder 3 gehören und sich auf ein Impfzentrum festlegen. Am Montag (14.6.) um 13 Uhr wird dieses Verfahren auch für Menschen ohne Impfpriorisierung freigegeben. Wer das Portal nicht nutzen kann, darf sich auch über Telefon anmelden unter 0800 455 655 0 (Erreichbar Montag bis Sonnabend 8 bis 18 Uhr). Die Listen der Registrierten sollen, wenn Impfstoff verfügbar ist, nach und nach abgearbeitet werden. Spätestens 24 Stunden vor dem Termin erfahren die Menschen davon - per E-Mail. Wer die nicht hat, wird angerufen. Ab Montagmittag beginnt eine erneute längere Regstrierungsphase. Das heißt: Unter allen, die sich bis Donnerstag (17.6.) um 13 Uhr anmelden, werden die nächsten Warteplätze verlost. Danach geht es einfach nach dem Eingang der Registrierung.

Nein, laut Gesundheitsministerium kann das Impfzentrum frei gewählt werden. Allerdings muss sich jeder auf ein Zentrum festlegen - und es ist nur eine Registrierung erlaubt. Für manche Pendler ist ein Impfzentrum am Arbeitsort oder auf dem Weg besser zu erreichen, andere Menschen werden vielleicht darauf spekulieren, sich auf die Liste eines Impfzentrums setzen zu lassen, bei dem er eine bessere Chance erwartet.

Die Impfkampagne insgesamt geht mit dem neuen Vergabesystem vermutlich nicht schneller oder langsamer voran. Im Durchschnitt müssten also alle, die in Schleswig-Holstein in einem Impfzentrum geimpft werden, genauso schnell dran kommen wie mit dem alten System. Wie schnell man einen persönlichen Impftermin hat, ist weiter Glückssache – die besten Plätze werden weiterhin verlost. Allerdings geschieht das nach den bisher vorhandenen Informationen nur einmal. Impfwillige müssen nur einmal ihre Daten eingeben und erhalten dann irgendwann einen Termin. Wer eine Impfung will, spart also Zeit und Nerven beim Vergabeverfahren an sich. Außerdem betrifft das neue Verfahren nur die Impfzentren - bei den niedergelassenen Ärzten läuft es weiter wie bisher.

Bei den vergangenen größeren Terminfreischaltungen stand das System zeitweise still, Menschen berichteten von Abstürzen im Buchungsprozess, zuvor gab es einen zu frühen Start einer Vergabe. Außerdem waren falsche Angaben darüber zu sehen, ob noch Termine verfügbar sind und anfangs auch lückenhafte Informationen darüber, wie die besten Warteplätze vergeben werden. Darüber hinaus war es möglich, mit spezieller Software gezielt stornierte Termine automatisiert zu buchen – schneller als ein Mensch klicken kann. Für Frust sorgte neben der allgemeinen Impfstoffknappheit auch das Konzept des Systems: Es war möglich mit sehr einfachen technischen Mitteln (mehrere Geräte, verschiedene Browser) mehrere Losnummern zu erhalten, was am Ende laut Ministerium auch zu Überlastungen des Systems geführt hat und so die Ursache für manche technische Probleme gewesen sein soll. Und: Wer bei der Terminvergabe nicht erfolgreich war, musste sich immer wieder an der Wartenummernlotterie beteiligen.