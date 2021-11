Corona: Dänemarks Regierung will 3G-Regeln wiedereinführen Stand: 09.11.2021 07:30 Uhr Dänemarks Ministerpräsidentin Frederiksen hat neue Corona-Beschränkungen vorgeschlagen: Cafés, Restaurants und Nachtclubs sollen nur Getestete, Geimpfte und Genesene besuchen dürfen. Das gilt auch für größere Veranstaltungen.

Wegen steigender Corona-Zahlen will die dänische Regierung das öffentliche Leben wieder einschränken. Ministerpräsidentin Mette Frederiksen sagte bei einer Pressekonferenz am Montagabend, man halte es für notwendig, den sogenannten Corona-Pass wieder einzuführen. In Deutschland entspricht das in etwa der 3G-Regel. Das würde bedeuten, dass etwa die Gastronomie und bestimmte Veranstaltungen nur für Geimpfte, Genesene und negativ Getestete zugänglich sind.

Außerdem wolle die Regierung vorschlagen, dass Covid-19 wieder als eine gesellschaftsbedrohende Krankheit kategorisiert werde, sagte Frederiksen. Heute will die Regierung die Vorschläge dem Epidemieausschuss im Parlament unterbreiten. Solange die Mehrheit im Ausschuss nicht gegen die Maßnahmen stimmt, können sie umgesetzt werden.

AUDIO: Corona: Erneute Einschränkungen in Dänemark geplant (1 Min)

3G-Regel soll auch in Kliniken und Pflegeheimen gelten

Nach den Plänen der Regierung soll der Corona-Pass, der eine Impfung, eine Genesung oder einen negativen Test bescheinigt, vor allem beim Besuch von Cafés, Restaurants und Nachtclubs sowie von Veranstaltungen im Innenbereich mit mehr als 200 Teilnehmern gelten. Für Veranstaltungen im Außenbereich soll eine Grenze von 2.000 Teilnehmern gelten. Außerdem möchte die Regierung, dass Besucher von Krankenhäusern und Pflegezentren einen Corona-Pass vorzeigen müssen.

Etwa 303 mit dem Coronavirus infizierte Menschen sind nach den Zahlen von Montag in Dänemark im Krankenhaus. Die Sieben-Tage-Inzidenz im ganzen Land liegt bei 279, in der Hauptstadt-Region Kopenhagen bei 435, in Süd-Dänemark bei 189,9.

