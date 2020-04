Stand: 04.04.2020 20:33 Uhr - NDR 1 Welle Nord

Corona-Auflagen führen zu leeren Touristenzentren

Nach der Einführung von Bußgeldkatalogen hat die Polizei in Schleswig-Holstein bis Sonnabendnachmittag kaum Verstöße gegen Corona-Auflagen festgestellt. Die Bürger seien sehr besonnen und hielten sich an die Hinweise, sagte eine Polizeisprecherin. Auch in Ferienorten wie St. Peter-Ording (Kreis Nordfriesland) an der Nordseeküste blieb alles ruhig. Hier hatten Beamte der Landespolizei rund drei Stunden lang Autos an der Bundesstraße 202 und an der Landesstraße 33 kontrolliert. Fotos zeigten die A23, die von Hamburg aus in Richtung der schleswig-holsteinischen Nordseeküste führt, teilweise völlig frei von Fahrzeugen.

Touristen? Kontrollen vor St. Peter-Ording Schleswig-Holstein Magazin - 04.04.2020 19:30 Uhr Wegen der Corona-Pandemie herrscht vorerst bis 19. April ein Einreiseverbot für Touristen, Tagesausflügler und Zweitwohnungsbesitzer. Halten sich die Menschen daran? Ein Blick nach St. Peter-Ording.







St. Peter-Ording: Nur 500 Autos an Kontrollpunkten

An den Kontrollpunkten vor St. Peter-Ording war nach Angaben der Polizei insgesamt nur wenig Verkehr: 500 Autos passierten die Straßen in den drei Stunden. Mitarbeiter der Polizei und des Ordnungsamtes kontrollierten 125 Autos und nahmen zwei Ordnungswidrigkeiten auf. Zwei Verwarnungen wurden ausgesprochen. Es handelt sich dabei um Tagesausflügler, die nicht aus Schleswig-Holstein kamen, sowie einen Zweitwohnungsbesitzer.

Amt Eiderstedt kündigt auch für Ostern Kontrollen an

Es gehe darum, Präsenz der Polizei und des Ordnungsamtes zu zeigen, sagte der Direktor des Amtes Eiderstedt, Herbert Lorenzen. Ostern werde ebenfalls kontrolliert, kündigte er an. Auch in Dagebüll am Fährhafen, auf Föhr, Amrum und in Niebüll an der Autoverladestelle Richtung Sylt gab es am Sonnabend Kontrollen. Dort gab es ein ähnliches Bild wie zum Beispiel an der Lübecker Bucht, wo die Ostseestrände zum Teil menschenleer waren. In Timmendorf hatte die Gemeinde die Parkplätze gesperrt, damit erst gar keine Besucher an die Strände gelangen konnten.

Hamburger Touristen unterwegs

Bei Tangstedt im Norden von Hamburg kontrollierte die Polizei zahlreiche Fahrzeuge, von denen 150 wieder zurückgewiesen wurden. "Es handelte sich meistens um Hamburger, die aus touristischen Gründen unterwegs waren", sagte die Sprecherin. Die Menschen hätten aber verständnisvoll reagiert und seien wieder umgekehrt. Auch in Wedel im Westen bei Hamburg wurden 143 Fahrzeuge kontrolliert, von denen 78 wieder zurückgeschickt wurden.

Bußgeldkatalog: Es drohen Geldstrafen bei Verstößen

Die meisten Menschen blieben nach Angaben der Polizei am ersten Tag des Wochenendes zuhause und hielten sich an die Regeln. Am Freitag hatte das Landeskabinett einen Bußgeldkatalog beschlossen. Wer sich im öffentlichen Raum mit mehr als einer nicht im Haushalt lebenden Person aufhält, muss zum Beispiel 150 Euro bezahlen.

Wegen der Pandemie herrscht vorerst bis 19. April ein Einreiseverbot nach Schleswig-Holstein für Touristen, Tagesausflügler und Zweitwohnungsbesitzer. Einreise-Verstöße kann die Polizei mit 150 bis 500 Euro ahnden.

