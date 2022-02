Corona in SH: Apotheker starten mit Impfungen

Apotheken in SH impfen ab heute auch gegen Corona Stand: 08.02.2022 05:00 Uhr Ab heute wird auch in Apotheken Schleswig-Holsteins gegen das Coronavirus geimpft. Der Bundestag hatte im Dezember der Weg für befristete Corona-Impfungen durch Apotheker, Zahnärzte sowie Tierärzte geebnet.

Etwa ein Dutzend der rund 600 Apotheken im Land bieten Corona-Impfungen an, sagte Frank Jaschkowski von der Apothekerkammer Schleswig-Holstein. Etwa 100 Apotheker im Land wurden bisher für ihre neue Aufgabe geschult - und müssen nun neben ihrem normalen Arbeitsalltag auch die Aufgabe des Impfens übernehmen.

40 Prozent würden grundsätzlich impfen

Offenbar sind deutlich mehr Apotheken bereit, zu impfen. 40 Prozent haben nach Informationen von NDR Schleswig-Holstein bei einer Umfrage angegeben, dass sie impfen würden. Dass derzeit nicht mehr Apotheken die Corona-Impfung anbieten, liegt wohl auch daran, dass es einen Fachkräftemangel gibt und viele Apotheken genug damit zu tun haben, ihre bisherigen Aufgaben zu erledigen.

Apotheken dürfen per Aushang darüber informieren, dass sie impfen. "Sie dürfen jedoch keinen speziellen Impfstoff bewerben, sondern müssen alle verfügbaren Impfstoffe anbieten", erklärte Jaschkowski von der Apothekerkammer.

Viele Auflagen und Voraussetzungen zu erfüllen

Um COVID-19-Impfungen anbieten zu können, müssen Apotheken eine ganze Reihe von Voraussetzungen erfüllen: Eine Fortbildung muss absolviert werden, die auch die Ersthilfe in Notfällen umfasst, besondere Räumlichkeiten müssen eingerichtet und eine Haftpflichtversicherung vorgehalten werden. Das Vorliegen der Voraussetzungen muss an die zuständige Landesapothekerkammer gemeldet werden. Zudem müssen durchgeführte Impfungen tagesaktuell über eine Schnittstelle an die Impf-Surveillance des RKI weitergegeben werden.

Impfende Apotheken können sich auf der Seite des Sozialministeriums www.impfen-sh.de eintragen lassen, noch sind dort aber nicht alle teilnehmenden Apotheken eingetragen.

