Ablehnung der Corona-Impfpflicht sorgt in SH für Enttäuschung Stand: 07.04.2022 15:09 Uhr Die Corona-Impfpflicht für Menschen ab 60 Jahren ist im Bundestag gescheitert. Die Reaktionen aus Schleswig-Holstein fallen negativ aus.

Der Vorsitzende des Hausärzteverbands Schleswig-Holstein, Thomas Maurer, reagierte enttäuscht auf die Ablehnung des Gesetzesentwurfs. "Ich muss gestehen, ich bin extrem überrascht. Ich hätte erwartet, dass es möglich ist, nach der langen Vorbereitungszeit eine Entscheidung zu treffen, die dann auch Bestand hat", sagte er NDR Schleswig-Holstein. Letztlich hätte man jetzt eine Nicht-Entscheidung, der weitere Diskussionen folgen würden.

Sozialverband: Kein Schutz für vulnerable Gruppen

Auch der Sozialverband Schleswig-Holstein hätte sich eine andere Entscheidung gewünscht. Der Vorsitzende, Alfred Bornhalm, sagte NDR Schleswig-Holstein: "Eine Impfpflicht hätte tatsächlich Prävention und Vorsorge bedeutet. [...] Also, ich muss schon sagen, dass mich das überrascht hat in dieser Deutlichkeit." Mitglieder des Sozialverbands, die oftmals zu den empfindlichen Personengruppen gehörten - also Menschen mit Behinderungen oder Vorerkrankungen - würden einen besonderen Schutz benötigen und der sei aus der Sicht des Sozialverbands nun nicht mehr gesichert.

Gesetzentwurf abgelehnt: Keine Impfpflicht ab 60 Jahren

In Deutschland wird es keine Corona-Impfpflicht für ältere Menschen geben. Der Vorschlag, eine Impfpflicht ab 60 Jahren einzuführen, fand im Bundestag keine Mehrheit. 378 Abgeordnete lehnten den Gesetzentwurf ab, dafür votierten 296 Abgeordnete, neun enthielten sich.

Die Impfpflicht ab 60 Jahren war bereits ein Kompromissvorschlag, auf den sich Vertreter der Bundestagsfraktionen von SPD, Grünen und FDP verständigt hatten. Zu der Gruppe, die den Gesetzentwurf befürwortet hat, gehören auch Kanzler Olaf Scholz (SPD) und Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD).

