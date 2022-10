Zwei Geldautomaten in Kiel-Mettenhof gesprengt Stand: 04.10.2022 12:52 Uhr Am frühen Dienstagmorgen wurden in einer Bankfiliale in Kiel-Mettenhof zwei Geldautomaten gesprengt. Anwohner hörten den Knall und sahen einen hellen Blitz.

Es ist ein Bild der Verwüstung in der Fördesparkasse in der Mettenhofer Fußgängerzone. Auf dem Boden liegen Scherben sowie Plastik- und Metallteile. Durch die Reste der Fensterfronten sind die beiden komplett zerstörten Geldautomaten zu sehen, die in der Nacht auf Dienstag im Kieler Stadtteil Mettenhof gesprengt wurden. Bei der Explosion wurden nicht nur die Automaten, sondern auch ein Großteil der Filiale zerstört.

Polizei fahndet nach mutmaßlichen Tätern

Am frühen Dienstagmorgen hatten Passanten einen lauten Knall gehört und einen hellen Blitz gesehen, dann ging offenbar alles ganz schnell: Schon kurze Zeit später beobachteten Zeugen vier Männer, die flohen. Nach ihnen fahndet die Polizei nun, außerdem sind Experten des Kampfmittelräumdienstes und der Spurensicherung vor Ort, heißt es aus der Pressestelle des Landeskriminalamts (LKA). Das LKA schließt nicht aus, dass eine Bande hinter den beiden Explosionen stecken könnte. Zur Schadenshöhe machen LKA und Fördesparkasse in Kiel bisher keine Angaben. Noch sei außerdem unklar, ob es den Tätern gelungen ist, an das Geld in den Automaten heranzukommen.

Weitere Informationen Gesprengter Geldautomat in Lägerdorf: Täter weiter flüchtig Die Polizei sucht weiter nach den Unbekannten die am vergangenen Freitagmorgen einen Geldautomaten gesprengt haben. mehr Geldautomat in Dassendorf gesprengt Als die Einsatzkräfte vor Ort eintrafen, waren die Täter bereits auf der Flucht. Ob sie Geld erbeutet haben, ist noch unklar. mehr

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 04.10.2022 | 13:00 Uhr