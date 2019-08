Stand: 21.08.2019 15:16 Uhr

Zwei Charterflüge sollen Lübecker Flughafen beleben

Im kommenden Frühjahr soll vom Flughafen in Lübeck-Blankensee erstmals seit 2016 wieder eine Passagiermaschine starten. Flughafenchef Jürgen Friedel und ein Flensburger Reiseveranstalter haben am Mittwoch entsprechende Pläne vorgestellt. Demnach wird es zunächst zwei Charterflüge geben - im April nach Neapel und im Mai nach Sizilien. Wenn die Reisen ab Lübeck gut angenommen werden, soll das Angebot ausgeweitet werden. Der Geschäftsführer des Reiseveranstalters, Oliver Gröpper, erklärte, dass die Firma "ganz bewusst auf Regionalflughäfen" setze. Damit decke man "eine bestehende Nachfrage unserer Kunden", so Gröpper.

Flughafenchef: Auch Linienflüge in Planung

Es seien auch Linienflüge in Planung, sagte Flughafenchef Friedel. "Wir haben ja unsere eigene Airline gegründet: die 'Lübeck Air'. Wir arbeiten gerade an einem Flugplan. Das wird noch ein bisschen dauern, aber das wird kommen", sagte Friedel.

Mögliche Flugziele wollte er nicht nennen. In den nächsten Monaten sollen nach Angaben des Flughafens der Terminal entkernt sowie Mitarbeiter für die Bodenverkehrsdienste und die Passagierbetreuung gesucht und geschult werden.

Flughafen Lübeck: Charterflüge nach Italien NDR 1 Welle Nord - Nachrichten für Schleswig-Holstein - 21.08.2019 14:00 Uhr Autor/in: Julian Marxen Flughafenchef Jürgen Friedel und ein Flensburger Reiseveranstalter haben heute die Pläne für den Flughafen Lübeck-Blankensee vorgestellt.







0 bei 0 Bewertungen Mit von 5 Sternen bewerten Vielen Dank. schließen Sie haben bereits abgestimmt. schließen

Fünf Besitzerwechsel von 2005 bis 2016

Mit den beiden Charterflügen nach Italien wird es erstmals seit dem Rückzug der ungarischen Billigfluggesellschaft Wizz Air im April 2016 wieder einen Passagierflugbetrieb in Lübeck geben. Damals hatte Wizz Air dem Flughafen wegen dessen drohender Insolvenz den Rücken gekehrt.

Der Flughafen stand in den vergangenen Jahren mehrfach vor dem Aus. Zwischen 2005 und 2016 wechselte der ehemals städtische Regionalflughafen fünfmal den Besitzer. Zweimal verschwanden ausländische Investoren nach nur wenigen Monaten und trieben den Flughafen in die Insolvenz.

Stöcker will 60 Millionen Euro investieren

Aktuell gehört der Flughafen dem Lübecker Unternehmer Winfried Stöcker. Er will nach eigenen Angaben in den nächsten Jahren rund 60 Millionen Euro in den Airport investieren. So soll unter anderem die Entwässerung erneuert, ein neuer Hangar gebaut und das Abfertigungsgebäude vergrößert und modernisiert werden.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 21.08.2019 | 14:00 Uhr