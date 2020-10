Zur Sache: Schleswig-Holstein vor dem "Lockdown light" Sendedatum: 01.11.2019 18:05 Uhr Von Montag an kommen einen Monat lang starke Einschränkungen auf uns zu. Am Abend vor dem "Lockdown light" sprechen wir darüber zwei Stunden lang mit Experten.

Treffen ist nur noch mit maximal zehn Menschen aus zwei Haushalten möglich, Mannschaftssport ist nicht mehr erlaubt, Restaurants und Bars sind dicht: Für viele Schleswig-Holsteiner werden es ab Montag sicher harte vier Wochen. Am vergangenen Dienstag hatte Ministerpräsident Daniel Günther (CDU) noch eigene, mildere Regeln für Schleswig-Holstein angekündigt. Nur einen Tag später wurde dann aber eine deutschlandweit einheitliche Regelung beschlossen, um das Infektionsgeschehen in den Griff zu bekommen. Weil es lediglich um eine Regulierung der Anzahl der direkten Kontakte geht - und nicht um ein komplettes Verbot, spricht man auch von einem "Lockdown light".

Krisenkommunikation manchmal zu negativ

"So eine Kommunikation verwirrt natürlich die Menschen, aber insgesamt lebt gute Krisenkommunikation auch von gutem Krisenmanagement. Insgesamt glaube ich, kann sich das Ergebnis sehen lassen. Auch weil die Gastronomen 75 Prozent ihres Vorjahreserlöses für den Monat bekommen", sagt der Krisenmanager Frank Roselieb. Er ist mit den meisten der Maßnahmen der Politik zufrieden. Die Kommunikation könnte aus seiner Sicht aber positiver sein: "Krisenkommunikation ist ein bisschen Zuckerbrot und Peitsche. Da darf auch mal gelobt werden für das Erreichte", findet der Kieler.

"Wir haben ein verfassungsrechtliches Problem"

Der Verfassungsrechtler Professor Florian Becker sorgt sich um einen ganz anderen Aspekt der jetzt beschlossenen Maßnahmen: "Wir haben ein Verfassungsrechtliches Problem, denn in unserem System müssen die wichtigen Entscheidungen von Bundestagen und Landtagen beschlossen werden. Das ist bei den Entscheidungen jetzt offensichtlich gar nicht geschehen", betont er und erklärt: "Das könnte bei Klagen, die jetzt kommen könnten, die Frage aufwerfen, warum so wesentliche Fragen und Entscheidungen, die die Grundrechte so sehr einschränken, nicht von Parlamenten getroffen worden sind."

Wie geht es durch den Lockdown-Monat?

Welche Ängste haben die Menschen in Schleswig-Holstein nun? Wird es Klagen gegen die Maßnahmen geben? Darf die Polizei Privatwohnungen betreten, wenn sich dort zu viele Menschen treffen? Welchen Branchen droht in den kommenden Wochen endgültig das Aus? Unter anderem darüber sprechen wir am Sonntag ab 18.05 Uhr in der Sendung Zur Sache mit Experten. Außerdem äußert sich Schleswig-Holsteins Ministerpräsident Daniel Günther ausführlich zu den beschlossenen Maßnahmen. Vor der Sendung hat unser Landeshauskorrespondent ein Interview mit ihm aufgezeichnet.

Fragen klären in der Livesendung

Zu Gast bei Moderator Sebastian Parzanny sind:



Frank Roselieb, Krisenmanager vom Kieler Institut "Krisennavigator"

Proffessor Florian Becker, Verfassungsrechtler von der Uni Kiel

