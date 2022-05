Zahl der in SH ankommenden Geflüchteten nimmt ab Stand: 03.05.2022 11:02 Uhr Am Wochenende wurden laut Innenministerium zwölf Geflüchtete aus der Ukraine in die Landesunterkünfte in Schleswig-Holstein gebracht - in den Wochen zuvor waren es deutlich mehr.

Seit Ausbruch des Kriegs in der Ukraine sind laut Bundespolizei rund 390.000 Menschen aus dem Land nach Deutschland geflohen - 26.000 von ihnen sind nach Schleswig-Holstein gekommen. Der große Andrang scheint aber vorerst vorbei zu sein. Nach aktuellen Zahlen aus dem Innenministerium wurden am Wochenende insgesamt zwölf Menschen aus der Ukraine in den Landesunterkünften untergebracht.

720 Menschen in Landesunterkünften

Während es zu Beginn des Krieges täglich mehrere hundert geflüchtete Menschen waren, die in Schleswig-Holstein registriert wurden, pendelte die Zahl in den vergangenen Wochen laut Innenministerium zwischen 15 und 35 pro Tag. Weil die Geflüchteten nach wenigen Tagen auf die Kreise und kreisfreien Städte verteilt werden, sind aktuell etwa 720 Menschen in den Landesunterkünften untergebracht.

Das Land unterstützt nach eigenen Angaben die Menschen in der Ukraine auch vor Ort. In der vergangenen Woche wurde angekündigt, 21 Beatmungs- und Narkosegeräte zu spenden. Weitere Hilfstransporte sind nach Ministeriumsangaben zurzeit nicht geplant.

