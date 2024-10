Stand: 01.10.2024 15:38 Uhr Zahl der Autos in Lübeck steigt an

Die Zahl der Autos in Lübeck ist in den vergangenen acht Jahren um zehn Prozent gestiegen. Das zeigt ein regionaler Verkehrsplan der Stadt, der die Entwicklung zwischen 2014 und 2022 untersucht hat. Vor zwei Jahren waren über 102.000 Autos in Lübeck gemeldet, was 464 Fahrzeugen pro 1.000 Einwohner entspricht.

Schlagwörter zu diesem Artikel Lübeck